İsrail zulmüne Trump desteği

ABD’nin 45. başkanı seçilen Donald Trump sosyal medya hesabından attığı mesajla İsrail’e destek verdi ve ‘İsrail’in hor görülmesine izin veremeyiz’ dedi.

ABD’nin 45. başkanı Donald Trump sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden attığı mesajla İsrail’e destek verdi ve Obama yönetiminin tutumunu eleştirdi. Trump Twitter mesajında “İsrail’e saygısızca davranılmasına ve hor görülmesine izin veremeyiz. ABD’de büyük dostları vardı, ama artık yok. Sonun başlangıcı İran’la yapılan berbat anlaşmaydı. Şimdi ise şu BM meselesi. Güçlü ol İsrail, 20 Ocak hızla yaklaşıyor” dedi. Trump 20 Ocak’ta başkanlık yemini ederek göreve başlayacak.

Netanyahu’dan Trump’a teşekkür

Trump’ın açıklamaları ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin İsrail’in yerleşim faaliyetlerine yönelik konuşması öncesinde geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçen hafta İsrail’den yasa dışı yerleşimlerine son vermesini isteyen bir karar geçirmişti. İsarail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Twitter’dan Trump’a teşekkür etti. Netanyahu mesajında “Seçilmiş Başkan Trump, sıcak dostluğunuz ve İsrail’e açık desteğiniz için teşekkür ederim” dedi.

İsrail yasa dışılığa devam ediyor

20 Ocak’ta yemin ederek başkanlığı devralacak olan Trump, Obama yönetimini daha önce de İsrail ile kurulan ilişkiler konusunda uyarmıştı. İsrail’in 1967’de Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü işgalinden bu yana inşa edilen yaklaşık 140 yerleşimde 500.000’den fazla Yahudi yaşıyor. Yerleşimler uluslar arası hukuk uyarınca yasa dışı sayılsa da, İsrail itiraz etmeye devam ediyor. BM Güvenlik Konseyi’nde çıkan kararda, yerleşim yerlerinin kurulmasının “yasal geçerliliğinin olmadığı, uluslar arası hukukta göze çarpan bir ihlâl oluşturduğu, iki devletli çözümün adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılmasının önünde büyük bir engel teşkil ettiği” belirtilmişti. Trump, son olarak dün de “BM, insanların iyi vakit geçirdikleri bir kulübe dönüştü” diyerek konuyla ilgili eleştirisini yöneltmişti.