İsrailli aşırıcı örgütten Mescid-i Aksa için küstah çağrı

İsrail'de "Heykel Örgütleri" adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grup, Yahudilere Mescid-i Aksa'ya "toplu baskın" çağrısı yaptı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Heykel Örgütleri, Yahudilere bugün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) Kapısı'ndan "Diğer kapıların açılması ve içeride kalma müddetinin artırılması" için toplu baskın yapmaları çağrısında bulundu. Mescid-i Aksa'yı yıkıp, yerine sözde Süleyman Mabedi'ni inşa etmeyi planlayan Heykel Örgütleri, İsrail'de resmi olarak faaliyet gösteriyor. Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin korumasında sık sık Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenliyor. AA

Okunma Sayısı: 174

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.