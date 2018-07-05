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5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İsrailli askerlerin bacağından yaraladığı Filistinli Balıkçı, çocukları için zor şartlarda çalışmaya devam ediyor

05 Temmuz 2018, Perşembe 13:39
Gazze sınırında İsrail askerlerinin, barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu yaralanan balıkçı Rami Şerif, bacağını kaybetme riskine karşın her gün Gazze sahiline gelip balık avına çıkıyor.

İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu yaralanan balıkçı Rami Şerif (32), bacağını kaybetme riskine karşın her gün Gazze sahiline gelerek balık avlamaya çalışıyor.

Yaklaşık 12 yaşından bu yana yaptığı balıkçılık mesleği, Şerif'in 4 kişilik ailesinin tek geçim kaynağı.

İsrail'in Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilerde yaraladığı 15 bini aşkın Filistinliden biri olan Şerif, doktorların taktığı iç ve dış ağrılara sebep olan kemik destekleyicilere rağmen balıkçılık mesleğine devam ediyor.

Gazzeli Şerif, bacağındaki yaradan dolayı günde en fazla 3 saat çalışabildiğini söyleyerek, "Yaralandığımdan beri ailemin temel ihtiyaçlarını karşılamakta çok zorlandım. Bazı günler, çocuklar temel öğünlerinde yiyecek bulamadı." dedi.

Ailesinin içinde bulunduğu şartlardan dolayı, bacağı henüz iyileşmeden işine dönmek zorunda olduğunu aktaran Şerif, "Yaralandıktan iki ay sonra, ciddi bir beden gücü gerektiren işime geri döndüm." diye konuştu.

Bacağı kesilme riskine rağmen ailesi için çalışmak zorunda

Şerif, doktorunun, "tedavisi tamamlanmadan yeniden işine dönmesinin yaralı bacağı için ciddi tehlike arz ettiğini" söylediğini belirterek, son muayenede doktorunun, tuzlu su ve rutubetin yarayı nemlendirdiğini, bunun da yaranın enfeksiyon kapması ve ilerleyen süreçte bacağını kaybetmesine neden olabileceğini aktardığını ifade etti.

Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayacak kadar balığı zor yakaladığından bahseden Şerif, balık satışlarının tedavisini karışlamada yetersiz kaldığını dile getirdi. Şerif, tedavi masraflarını, ihtiyaç sahibi ve yaralılarla ilgilenen dernek ve kurumlardan herhangi bir yardım almaksızın kendisinin karşıladığını belirtti.

"Bazen önce ayağıma sonra da çocuklarıma bakıyorum ve bu hayatta çocuklarımın ayağımdan daha önemli olduğuna karar veriyorum." diyen Şerif, yaralanmasından bu yana tedavisi için gerekli ilaç ve sağlık malzemelerini alabilmek için bir hayli borçlandığını, hatta ilaçlarını "borçla" aldığını söyledi.

Günlük kazancının birkaç dolar olduğuna dikkati çeken Şerif, gerekli ilaçları alabilmesi için haftalık yaklaşık 57 dolara ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. Şerif, bu durumda kullanması gereken ilaçlardan bir kısmını bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.

 

AA

Etiketler: Filistin, İsrail, geçim, çocuk, Gazze
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