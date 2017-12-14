İsrailli bakan: Lübnan'ı taş devrine çevireceğiz

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Suudi medyasına demecinde, İran'ın Lübnan'da silah fabrikaları inşa ettiği, gelişmiş füze tesisleri kurduğunu iddia edip bunları vurmakla tehdit etti. Katz ''2006'daki Lübnan saldırısı, bugün yapabileceklerimizin yanında piknik gibi kalır. Lübnan'ı taş devrine geri döndüreceğiz'' dedi.

İsrail İstihbarat Bakanı Katz, Suudi gazetesi Elaf'a verdiği demeçte, Suudi Veliahtı'nı ülkesine davet ederken İran, Suriye, Lübnan'a tehditler savurdu. Katz, İran'ın Lübnan'da silah fabrikaları inşa ettiği, gelişmiş füze tesisleri kurduğuna dair istihbaratları olduğunu öne sürdü.

'LÜBNAN'IN TAMAMI HEDEF'



''Vurgulamak isterim ki, bu konuda yeni bir kırmızı çizgi çektik, ne pahasına olursa olsun onların bunu yapmasına izin vermeyeceğiz'' diye konuşan Katz ''Suriye'de olduğu gibi askeri operasyonlarla onları engelleyeceğiz. Hizbullah'ın silahları ne kadar isabetli hale gelirse İsrail'in saldırıları da o kadar güçlü ve geniş çaplı hale gelecek. Bu kez Lübnan'ın tamamı hedef alınacak'' diye devam etti. İsrail İstihbarat Bakanı ''2006 Lübnan saldırısında olanlar bugün yapabileceklerimizin yanında piknik gibi kalır. Bir Suudi bakanın Hizbullah'ı Güney Lübnan'daki mağaralarına geri yollayacaklarını söylediğini hatırlıyorum. Ben de size diyorum ki, Lübnan'ı taş devrine geri döndüreceğiz'' diye konuştu.