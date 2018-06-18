"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İsrailli eski bakan gözaltına alındı

18 Haziran 2018, Pazartesi 21:58
İsrailli eski bakan ve milletvekili Gonen Segev'in "İran adına casusluk yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail'in iç istihbarat servisi Şin Bet'in açıklamasına göre, 1992-1995 yıllarında Enerji Bakanı olarak da görev yapan eski milletvekili Gonen Segev, "İran adına casusluk yapmak ve savaş zamanında düşmana yardım etmek" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Açıklamada, Segev'in ilk olarak İran'ın Nijerya'daki büyükelçiliğinde bazı İranlı yetkililerle bir araya geldiği, daha sonra iki defa İran'ı ziyaret ederek bazı kişilerle görüştüğü iddia edildi.

Nijerya'da yaşayan Segev'in mayıs ayında Ekvator Ginesi'ne yaptığı ziyaret sırasında yerel polis tarafından gözaltına alındığı ve ülkesine iade edilen Segev'in cuma günü İsrail'e getirildiği belirtildi.

Daha önce de Hollanda'dan İsrail'e 30 bin uyuşturucu hap sokmaya çalışmak suçlamasıyla hakkında dava açılan Segev, 2005 yılında mahkeme tarafından suçlu bulunmuş ve 5 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Segev, 2 yıl hapiste kaldıktan sonra 2007'de serbest bırakılmıştı.

AA

Etiketler: casusluk, iran, israil, bakan, gözaltı, gonen segev
Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hayvan ithalatında rekor artış

    Akıllara, kalplere, gönüllere sığmadı

    Filistinli bir çocuk daha şehit oldu...

    İlk kez kullanıldı; üç kez penaltı kararına katkı sağladı

    Pentagon'dan ve SMDK'den Münbiç açıklaması

    ‘İkinci turda Erdoğan’a oy vermeyeceğiz’

    İstanbul'da her yıl Bayburt'un nüfusu kadar kişi defnediliyor...

    Bir annenin feryadı; ‘Burada bize adalet yok’

    'Bütün mağdur ailelere sesleniyorum'

    Tahrikler devam ediyor: Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı

    Türkiye ve ABD'den Münbiç'te ortak çalışma

    YSK Başkanı Güven: Çok güvenli bir seçim yaptığımıza inanıyorum

    Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi sona erdi

    Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı: ''İmar Barışı'' başvurusu nasıl yapılır?

    '3000'den fazla nükleer ve füze tesis' belirlendi iddiası

    Facebook'ta yeni dönem: 18 yaş altı kullanıcıları ilgilendiren önemli karar

    ''25 milyon Meksikalıyı sana yollayabilirim"

    Darbe çağrısı yapan milletvekili gözaltına alındı

    Almanya’da flaş tutuklama kararı

    BM'den ABD'ye: Bu politikandan derhal vazgeç

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Rey demek, ırz demektir hâkim bey!
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Cemaatler aslî vazifelerine dönmeli
    Genel

    Çiftlik Bank'ın ardından bir yeni skandal daha: ''Perişan olmuş durumdayım''
    Genel

    'Bütün mağdur ailelere sesleniyorum'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hukuk yoksa barış olmaz
    Kübra ÖRNEK

    Demokrasi; susan milyonların sesidir
    Faruk ÇAKIR

    Dengesizliğin faturası
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyaset sihirbazları - 1
    Genel

    Bir annenin feryadı; ‘Burada bize adalet yok’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.