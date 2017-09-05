"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2017 SALI - YIL: 48

İsrailli insan hakları kuruluşundan İsrail'e 'savaş suçu' uyarısı

05 Eylül 2017, Salı 15:25
İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, İsrail hükümetine Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı Han el-Ahmar ve Susya beldelerindeki evlerin yıkılmasının "savaş suçu" olduğu uyarısında bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da işlenen ihlalleri kayıt altına alan İsrailli insan hakları örgütü B'tselem tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Adalet Bakanı Ayelet Şaked ve diğer bazı yetkililere uyarı mesajları gönderildiği belirtildi.

Filistinlilerin yaşadığı Han el-Ahmar ile Susya'daki evler için planlanan yıkımın "savaş suçu" olduğu, uygulanması durumunda İsrail hükümet yetkililerinin şahsi olarak sorumluluk yüklenecekleri şeklinde uyarıda bulunulduğu ifade edilen açıklamada, Savunma Bakanı Liberman'ın geçen hafta, C bölgesinde inşa edildiğini belirttiği "Han el-Ahmar ve Susya isimli iki Filistin beldesini tahliye etmeye hazırlandıkları, burada yaşayanların ruhsatlarının bulunmadığı" açıklamalarının ardından İsrailli yetkililere mesaj gönderme kararı aldıkları kaydedildi.

Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadıkları bölgedeki evlerin tamamının yıkılmasının "aşırıya gitme", "1967'den bu yana benzeri görülmemiş bir adım" şeklinde değerlendirildiği açıklamada, "Cenevre 4 anlaşmasına göre, işgal altındaki bölge sakinlerini zorla göç ettirmek yasaktır ve savaş suçu sayılır." denildi.

Açıklamada, zorla göç ettirme suçunu işleyen tüm yetkililerin, bu siyaseti izlemenin doğuracağı sonuçların şahsi sorumluluğunu yüklendiği ifade edildi.

***

Okumak için tıklayınız:

İsrail'den bütün tepkilere rağmen 'hukuksuzluk' ve 'işgal'e devam kararı!

İsrailli Bakandan küstah açıklamalar

''Milyonlarca Müslümanın duygularını tahrik edici''

Yahudi milletvekilleri Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı!

İsrail'den "suçun şahsiliği" ilkesini ihlal eden 'skandal' karar

Gözaltı süresi yeniden uzatıldı

İsrail zindanlarındaki zulümler: "Hem ruhen hem bedenen öldürmek istiyorlar"

BM'den Gazze'ye yardım ve açıklama: Yurt dışında tedavi görmesi gereken çok sayıda hasta var

Dünyanın gözleri önünde ve bütün tepkilere rağmen 'hukuksuzluk' ve 'işgal' devam ediyor!

BM tepki gösterdi: İşgalci İsrail'e 'Kudüs yasa tasarısı' uyarısı

Yahudi asıllı İsveçli aktivist, İsrail zulmüne karşı Filistin'e yürüyor

İşgalci İsrail'e bir tokat daha: ''Uluslararası hukuk her yönü ile Filistin'i destekler nitelikte"

Adım adım Yahudileştiriyor: Dünya 'yeter' demedikçe İsrail'in zulmü sona ermeyecek!

İsrail, Filistin'in elektriğini kesecek

''2 milyar Müslümana meydan okuyor''

Müspet hareket işgalci İsrail'e geri adım attırdı: Mescid-i Aksa'daki durum 'normale' döndü

'Dünya 'yeter' demedikçe İsrail'in zulmü sona ermeyecek'

Müspet hareket işgalci İsrail'e geri adım attırdı

Müspet hareket bir Kur’ân emridir

“Müsbet hareket” ya da “manevî cihad”

Müsbet Hareket

Müsbet hareketin gerekliliği ortaya çıktı

''İsrail'in hukuka aykırı hareketlerini şiddetle kınıyoruz''

İşgalci İsrail Temmuz'da 20 Filistinli öldürdü

'Sorunsuz' ilk Cuma namazı: Üç haftada neler yaşandı?

İslâm dünyası, İsrail’le ilişkileri kesmeli

Filistin’deki siyasi bölünme İsrail’e yarıyor

Bütün tepkilere rağmen işgale devam: Yeni konutların temelini attı

'Hukuksuzluk'tan vazgeçmeyeceğini açıkladı!

Krizi derinleştiriyor: Siyonist azgınlığının Mescid-i Aksa ihlalleri sürüyor

ABD, İsrail'e tepki gösterdi: Trump'ın bu konudaki tavrı çok net

Hem hukuksuzluk hem küstahlık: ''Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak güçlendirmek için...''

Mescid-i Aksa'ya giren 'fanatik' Yahudi sayısında artış!

İİT İsrail'i güçlü bir şekilde kınadı

'İmkanı olan tüm kardeşlerimiz Kudüs'ü ziyaret etsin'

İşgalci İsrail 116'ncı kez yıktı!

İşgalci İsrail zulmüne bir tepki de Endonezya'dan

Filistin'in 11 yaşındaki en küçük gazetecisinden en anlamlı mesaj...

Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı: On binler Harem-i Şerif'te...

Papaz Musellem'den Filistin için önemli çağrı

'50 yaş sınırı' zulmü: Cuma namazını Kudüs’ün caddelerinde kıldılar...

Siyonist azgınlığı: Yeni keyfilik ve zorbalık...

Olağanüstü toplantının ardından 16 maddelik bildiri yayınlandı

Yeni fitne, yine provokasyon: İşgalci İsrail'den 50 yaş yasağı

İnsanlık İsrail'e geri adım attırdı: Bu duyarlılık devam etsin

Mescid'i Aksa'nın tüm kapıları açıldı

BM'den işgalci İsrail'in geri adım atması hakkında açıklama

Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demirler de kalktı

BM’den dinler arası savaş uyarısı

BM: Cumadan önce çözülmeli

İsrail asıllı İsveç vatandaşından dikkat çeken işgalci İsrail açıklamaları

Mescid-i Aksa ile ilgili karar günü

Mescid-i Aksa hakkında önemli gelişme

İİT'den olağanüstü toplantısı sonrası Mescid-i Aksa açıklaması

İttihad-ı İslâm’ın düğüm şehri: Kudüs

Mescid-i Aksa için olağanüstü toplantı kararı: Kudüs kırmızı çizgimizdir

Yahudi kökenli ABD'liler de katıldı: New York'ta İsrail zulmü protesto edildi!

Siyonist azgınlığını artarak devam ediyor: Yine saldırdılar; yaralılar var!

İsrail televizyonu: Metal arama dedektörleri kaldırılacak

İsrail askerleri namaz kılan genci tekmeledi

Ey insanlık Kudüs’e sahip çık

İslami Cihat Hareketi: Kudüs üzerindeki egemenlik halkımıza aittir

''Kudüs halkı, İslam dünyasından destek bekliyor''

İsrail, Cuma cemaatine saldırdı: 3 ölü, 190 yaralı

İsrail, Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda cemaate saldırdı!

Siyonist azgınlığı artarak devam ediyor: İsrail zulmünden yeni yasak!

Rahipler Aksa için yürüdü

ABD'den 'Mescid-i Aksa' açıklaması

Siyonist azgınlığı devam ediyor: İsrail eski şehir kapılarını yeniden kapattı

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nen Kudüs ve Mescid-i Aksa mesajı

İsrail zulmüne bu suskunluk niye?

Filistin'den dünyaya 'acil' Kudüs ve Mescid-i Aksa çağrısı

Mescid-i Aksa’nın çığlığına sessiz kalınıyor!

Mescid-i Aksa için olağanüstü toplantı çağrısı

Siyonist azgınlığı: Mescid-i Aksa'ya 155 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde baskın düzenledi

İsrail'in dehşet veren 'sinsi' hedefini açıkladı

Büyük tepki çeken yasak hakkında yeni gelişme

Zulüm artarak devam ediyor: Eski Kudüs'e 4 gündür giriş çıkışa izin verilmiyor!

Mescid-i Aksa ibadete açıldı: Metal dedektörü uygulamasına tepki!

İsrail zulmü dinmiyor

Bugün de ezan okunmadı...

Dışişleri'nden İsrail'e 'Mescid-i Aksa' çağrısı

Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin serbest bırakıldı

"1967 yılından bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılınamadı''

***

Okumak için tıklayınız:

Ezan yasağı yasa tasarısını yırttılar: “Tükürün zalimlerin hayâsız yüzüne!”

'Hukuksuzluk'tan vazgeçmeyeceğini açıkladı!

ABD, İsrail'e tepki gösterdi: Trump'ın bu konudaki tavrı çok net

Hem hukuksuzluk hem küstahlık: ''Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak güçlendirmek için...''

AA

Etiketler: israil
Okunma Sayısı: 57
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    189. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM ve AB'den ''Arakan'' açıklaması

    İsrailli insan hakları kuruluşundan İsrail'e 'savaş suçu' uyarısı

    Avustralya, Müslümanlara saygısızlığı affetmedi

    İçişleri Bakanlığı ağır bilançoyu açıkladı

    Arakan yardım bekliyor: Son 24 saatte 35 bin Müslüman Bangladeş'e geçti

    AB'nin cevabının ardından Merkel'den Türkiye hakkında bir açıklama daha

    29 Eylül'e kadar sürecek: 216'sı tutuklu 268 kişinin yargılanmasına başlandı

    ''Böyle bir zulüm karşısında sessiz kalmak mümkün değildir"

    'Görevimiz objektif delillere göre karar vermek'

    Dikkat: Yeni zam kapıda!

    Endonezya'dan Myanmar'a: Şiddeti derhal durdur

    "Yeter artık... Ülkemizin sabrı sınırsız değil"

    Yine artış var: Enflasyon rakamları açıklandı

    Hac görevlerini tamamladılar

    Dehşet veren açıklamalar: 'Arakan'da cesetleri yakarak yok ediyorlar'

    Kutuplaşma bir numaralı meselemiz

    Avrupa Birliği'nden Türkiye hakkında Almanya'ya cevap...

    Vatandaş borç içinde bankalar kar peşinde

    Merkel: Müslümanlar Almanya’nın parçası

    Yüreğimiz yollarda yandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Son notlar
    Ahmet BATTAL

    Camideki savcıya ikazımızdır
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’da saçların örtülmesi ile ilgili emir var mıdır?
    Ahmet Cevdet

    İmam Hatip camiası ve siyaset
    Genel

    Kutuplaşma bir numaralı meselemiz
    Erdoğan AKDEMİR

    Ölü kardeşinin etini yemek
    Genel

    İstanbul camilerinden iç sızlatan manzaralar
    Orhan GÜLER

    Bu millet, ‘dini kullanma’ anlayışını da reddedecek bir şuurdadır
    Risale-i Nur'dan

    Allah’ı sevmek, O’nun marziyatını yapmaktır
    Genel

    'Görevimiz objektif delillere göre karar vermek'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.