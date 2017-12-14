İsrailli vekil Türkiye ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme çağrısı yaptı

İsrail Parlamentosu Knesset'deki İsrail Siyonist Birlik Partisi'nden milletvekili Kseniya Svetlova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail bir terör devletidir" açıklamalarının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Türkiye ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme çağrısı yaptı.

İsrail Siyonist Birlik Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Svetlova "Sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanı, tarafınıza Türkiye ile diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesi ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan) kabul edilemez ifadelerine cevaben diplomatik tedbir alma olasılığını değerlendirme çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı. ​İslam İşbirliği Teşkilatı (ITT) Olağanüstü Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, ''İsrail bir terör devletidir'' demişti.

Sputnik Türkiye

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