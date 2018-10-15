İsrailli vekilden Aksa’ya baskın

İsrail Başbakanı Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Aşırı sağcı milletvekili Glick sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail polisi eşliğinde Fas (El-Meğaribe) Kapısı’ndan Harem-i Şerif’in avlusuna girdiğini belirtti. Aynı zamanda “Haham” olan Glick, İsrail Meclisi’nin kış dönemi açılışı münasebetiyle Harem-i Şerif’in avlusuna girdiğini ifade etti. Son olarak 5 Eylül’de Harem-i Şerif’e giren Glick, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrailli milletvekillerin de öncüsü sayılıyor.

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İsrail, Filistin okulunu kapattı

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde öğrencilerin İsrail askerlerine ve Yahudi yerleşimcilere taş attığı iddiasıyla bir liseyi kapattı. Filistin yönetimine bağlı Güney Nablus Bölgesi Eğitim Müdürü Nasır Ebu Kereş, Filistin yönetimine bağlı İsrail ile Koordinasyon İdaresi’nin İsrail askeri yönetiminin, El-Leben Es-Saviye lisesinin kapatılması kararını tebliğ ettiğini söyledi. İsrail’in öğrencilerin taş attıkları iddiasıyla okulu kapattığını vurgulayan Ebu Kereş, söz konusu iddiaların doğru olmadığını ve gerçeklikle örtüşmediğini belirtti. (AA)

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Netanyahu’dan Hamas’a ‘tehdit’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi sınırında yaşananlara ilişkin, “Anlaşılan Hamas verilmek istenen mesajı almamış o zaman İsrail’in yanıtı da ızdırap verici olur” diyerek Hamas’ı tehdit etti. Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze sınırında yaşanan olayları önlemeye yönelik “güçlü darbeleri” devreye sokmaya çok yakın olduklarını söyledi. Sınırdaki olaylar nedeniyle Hamas’ı suçlayan Netanyahu, “Anlaşılan Hamas verilmek istenen mesajı almamış. Eğer buna bir son vermezlerse farklı bir yolla durdurulurlar. İsrail’in başvuracağı bu yol da çok ızdırap verici olur.” ifadelerini kullandı. (AA)