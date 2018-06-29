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İşsiz baba destek bekliyor...

29 Haziran 2018, Cuma 22:13
Gaziantep'te 8 yıl önce evlenen Esen çifti, 2 çocuğun ardından beşiz bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Şanlıurfalı İbrahim ve Sibel Esen çifti, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey ve Uygulama Hastanesinde Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu'nun gerçekleştirdiği doğumla 1'i kız 5 bebek sahibi oldu.

Bebekleri 7 aylıkken sezaryenle alınan çift, 2 aydır kuvözde kalan beşizleri kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Bebekler Aslıhan Esra 1020 gram, Ahmet 1010, Berat 1080, Mesut Acar 900 gram ve Selim Esen 800 gram ağırlığında dünyaya geldi.

"Beşizlerim desteklerle beraber iyi olacak"

25 yaşındaki anne Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 aylık hamileliği boyunca zorlanmadığını ve doktorların da desteğiyle güzel bir hamilelik geçirdiğini söyledi.

Ameliyatının çok iyi geçtiğini belirten anne Esen, "Beşizler, Rabb'imin bir kısmeti, her şeyin hayırlısı olsun. Bu bize nasip olmuş Aslıhan Hoca'mıza teşekkür ederim. Bize çok büyük destekleri oldu. Prematüre olduğu için çok zordu. Önce 2 çocuğum vardı, şimdi 7 çocuğum oldu. İnşallah beşizlerim desteklerle beraber iyi olacak." ifadelerini kullandı.

İşsiz baba destek bekliyor

24 yaşındaki baba Esen de beşiz bebek sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu aktardı. Eşinin hamilelik sürecinde çok sevindiğini, doğumdan sonra mutluluğunun arttığını ifade eden Esen, "Aslıhan Hoca'ya çok teşekkür ederim. Kendi evlatları gibi bakıp bize teslim ettiler. Şu an çalışmıyorum, çocuklarımla ilgileneceğim. Önceden tarım işiyle uğraşıyordum. Elimden tutan olursa tekrar başlayacağım." dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de bebeklerin 28. haftalıkken sezaryenle alındığını anlatarak şöyle konuştu:

"Bebeklerimizin en küçüğü 800 gram ağırlığında en büyüğü ise 1020 gram ağırlığındaydı. Aslıhan Hoca'mız bebekleri hayatta tutmak için çok uğraştı. İki ayın sonunda normal kilolarına ulaştılar. Hiçbir hayati riskleri kalmadı. Sağlıklı bir şekilde bu bebeklerimizi büyütüyoruz. İnşallah ömür boyu sağlıkla yaşarlar. Hastanenin imkanları bu bebekler için her zaman hazırdır. Ve bebekleri yaşamda tutmak için her türlü çabayı sarf etmeye hazırız." 

Kız bebeğe doktorun ismi verildi

Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu 28 hafta 5 günlükken 3 Mayıs'ta sezaryenle alınan bebeklerin 8 haftalık kuvöz sürecini kimi zaman üzülerek kimi zaman yorularak geçirdiklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Şu an 36 haftalık oldular. Anne karnında geçirmeleri gereken 2 ayı kuvözde geçirdiler Birtakım problemler atlattık. Hepsi iki kiloya yaklaştılar. Yavaş yavaş hepsini taburcu etmeye hazırlanıyoruz. İlk bebek biri kız 4'ü erkek. Doğumda anne çok heyecanlı ve şüpheliydi. Yaşayacaklarına inanmıyordu. Kızıma iyi bakın dedi. Benim ismimi sordu. Sizin isminizi vereceğim dedi. O nedenle bir numara Aslıhan Esra. Bizde onu 4 erkeğin arasında nazlı büyüttük."  

AA

Etiketler: gaziantep, beşiz
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