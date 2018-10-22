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22 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'İstanbul'a Kaşıkçı için dublör gönderilmiş'

22 Ekim 2018, Pazartesi 18:00
CNN, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'dan geldiklerine inanılan 15 kişilik ekipten bir kişinin, Kaşıkçı'nın dublörü olarak kullanıldığını ortaya koyan görüntüleri yayımladı.

ABD'li yayın kuruluşu CNN, yayımladığı yeni kamera kayıtlarıyla Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yeni bir bakış açısı getirdi.

Kanala konuşan bir Türk yetkili, Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'yı öldürmek için geldikleri belirtilen 15 kişilik heyetten bir kişinin, Suudi gazetecinin konsolosluğa gittiği gün aynı kıyafetler, gözlük ve sakalla İstanbul'daki MOBESE kameralarına yansıdığını belirtti.

Türkiye'nin yürüttüğü Kaşıkçı soruşturmasının bir parçası olduğu belirtilen kamera kayıtlarında, bu şahsın fiziksel özellikler bakımından da Suudi gazeteciye benzeyen 57 yaşındaki Mustafa el Madani olduğu belirtildi.

Konsolosluğa Kaşıkçı'dan 4 saat önce ön kapıdan, suikast timinden olduğu iddia edilen adli tıp uzmanı Salah el Tubaiki Madani ile giren Madani'nin mavi-beyaz bir gömlek ile koyu renk pantolon giydiği, sakalının olmadığı görülüyor.

Şahsın, Suudi gazetecinin konsolosluğa girmesinden yaklaşık 2 saat sonra Kaşıkçı'nınkine benzer yapma sakal, Suudi gazetecinin gözlük ve kıyafetleriyle konsolosluğun arka kapısından çıktığı kameralara yansıyor.

Günün ilerleyen saatlerinde Sultan Ahmet Camii'nde görülen Madani'nin bir süre sonra farklı kıyafetler giydiği, akşam 22.25 civarı otelden, gece 01.25'te de İstanbul Yeşilköy Havalimanı'ndan ayrıldığı görülüyor.

CNN'e konuşan Türk yetkili, Madani'nin İstanbul'a Kaşıkçı'nın dublörü olarak davranması için getirildiğini belirterek, "Bir belge teslimi ya da sorgulama için dublöre ihtiyaç duymazsınız. Vardığımız sonuç 6 Ekim'den bu yana değişmedi. Bu önceden planlanmış bir cinayetti ve ceset konsolosluktan çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Yetkili, "Kaşıkçı'nın kıyafetleri, Madani onları giydiğinde belki de hala sıcaktı." diye konuştu.

Haberde, söz konusu kişinin Türk yetkilileri Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığına dair delil sunmak için planlandığını, ancak Türk yetkililerin bu hilenin farkına vardığı vurgulandı.

AA

Etiketler: kaşıkçı, suud, cnn, dublör
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