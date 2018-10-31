İstanbul Havalimanı'ndan ilk sefer Ankara'ya gerçekleşti

Türk Hava Yolları'nın (THY) "TK 2124" kodlu uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli seferi gerçekleştirmek üzere Ankara'ya hareket etti.

29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak, saat 11.32'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

THY'nin daha önce açıkladığı uçuş takvimine göre bilet alan yolcular, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da check-in kontuarına gelerek temsili biletini aldı. Bakan Turhan, bu sırada bazı yolcuların da bilet kesim işlemini yaptı.

İstanbul Havalimanı'nın ilk tarifeli uçak yolcuları heyecanlarını dile getirdi

İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya THY'nın "TK 2124" kodlu uçağı ile gerçekleştireceği ilk tarifeli seferi için bilet alan ilk yolcuları, yapacakları sefer dolayısıyla duydukları heyecanı dile getirdi.

İstanbul Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na 11.10'da gerçekleştirilen tarifeli sefere katılmak üzere havalimanına gelen yolculardan Emin Ensar Genç, ilk check-in yapanın kendisi olduğunu dile getirerek, "İlk Türk yolcuyum ve çok mutluyum. Allah böyle bir güzelliği çok şükür bize nasip etmiş oldu." dedi.