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25 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'taki yangına ilişkin açıklama

25 Ekim 2018, Perşembe 09:57
Esenyurt'ta bir palet fabrikasında çıkan yangın çevredeki iki iş yerine daha sıçradı. 98 itfaiye aracı ve 180 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki iki fabrikaya daha sıçradı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Esenyurt Akçaburgaz'da yaklaşık 4 bin metrekare açık alanda paletlerde yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yangının 3 katlı ve 4 katlı iş yerlerine de sirayet ettiği belirtildi.

Yangına İstanbul Büyükşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Mimarsinan, Başakşehir, Hadımköy, Bakırköy, Şişli, Fatih, Bağcılar, Kartal, Kadıköy, Sultangazi ve Silivri itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarılan açıklamada, olay yerine Hamidiye AŞ'den su tankerlerinin gönderildiği kaydedildi.

Yangına, 98 araç ve 180 personelle müdahale edildiği ifade edildi.

İstanbul Valiliği: Ölü ya da yaralı yok

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Esenyurt ilçemizde meydana gelen üç fabrikayı etkileyen yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmış olup herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ise bölgede rüzgarın minimum seviyede olmakla beraber yağışın da etkili olduğunu anlatarak, yangında can kaybı olmamasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Alatepe, "Burası ağaç, kuru çam... Bundan dolayı yükselen yoğun bir ateş vardı, bunu baskıladıktan sonra gerisi kolay inşallah." diye konuştu.

Alatepe, buranın sanayi bölgesi olduğunu dile getirerek, yanan bölgenin de depolama alanı olduğunu ifade etti.

AA

Etiketler: istanbul, esenyurt, yangın
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