İşte İsrail zulmü

İsrail askeri mahkemesi, “Hanzala Cesaret Ödülü” sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi’nin ardından annesi ve kuzeninin de gözaltı süresini uzattı.

Ahed’in babası Basim Temimi, yaptığı açıklamada, Ofer Askeri Mahkemesi’nin, başsavcılığın talebi üzerine eşi Neriman ile erkek kardeşinin kızı Nur’un gözaltı süresinin “soruşturmaya devam edilmesi” gerekçesiyle gelecek pazartesiye kadar uzatılması yönünde karar verdiğini belirtti. Ofer askeri cezaevinde dün görülen davada Ahed’in gözaltı süresi de aynı gerekçeyle pazartesi gününe kadar uzatılmıştı. İsrail askerleri salı günü Ahed et-Temimi ile annesi Neriman’ı bir gün sonra sabah saatlerinde de kuzeni Nur Temimi’yi gözaltına almıştı. “Filistinli cesur kız” olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul’da “Hanzala Cesaret Ödülü”ne layık görülmüştü. AA

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