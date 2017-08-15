İstifa etti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide görevinden istifa etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Espen Barth Eide'nin ülkesi Norveç'te yaklaşan parlamento seçimlerinde yarışmak amacıyla görevinden ayrılma talebinde bulunduğu bildirildi. Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, görevinde geçirdiği 27 ayda "Kıbrıs sorununa kalıcı ve sürdürülebilir çözüm bulunması konusunda daha önce hiç görülmemiş bir ilerleme sağlanmasına yardımcı olan" Eide'ye teşekkür ettiği duyuruldu. AA

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