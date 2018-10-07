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8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İstifasını sundu

07 Ekim 2018, Pazar 22:40
Uluslararası Polis Teşkilatından, eylül sonunda kaybolan Başkan Mıng'ın istifasını sunduğu, yeni başkanın ise 18-21 Kasım'da yapılacak Genel Kurul'da seçileceğini açıklandı.

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mıng Hongvey'in istifa ettiği belirtildi.

Interpol Genel Sekreterliği adına yapılan açıklamada, "Bugün, 7 Ekim'de, Fransa Lyon'da bulunan Interpol Genel Sekreterliği, Mıng Hongvey'ın Interpol Başkanı olarak istifa kararını derhal işleme konulmak üzere aldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Interpol kuralları gereği yeni başkan belirleninceye kadar, en yaşlı yürütme kurulu üyesi sıfatıyla Güney Koreli Kim Jong Yang'ın görevi devraldığı ve 18-21 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Genel Kurul'da yeni başkanın seçileceği kaydedildi.

Mıng'ın kayıp olduğu önceki gün duyurulmuş ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisi'nde önemli görevler üstlenen Mıng'in ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'yı terk ettiği ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı ifade edilmişti. 

Soruşturma başlatıldı

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan bugün yapılan açıklamada ise, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı da olan Mıng'ın yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirilmişti.

Mıng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti. 

Eski Interpol Başkanı'nın eşi konuştu

Mıng Hongvey'in eşi Mıng Grace, olayın uluslararası toplumu ilgilendirdiğini belirterek eşinden en son "Aramamı bekle" ve bıçak emojisi içeren iki ileti aldığını duyurdu. 

Mıng Grace, Interpol'ün eşinin istifasını sunduğuna ilişkin açıklamasından önce Interpol'ün merkezinin de bulunduğu Fransa'nın Lyon kentindeki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Güvenlik nedeniyle gazetecilere arkası dönük konuşan ve görüntüsünün alınmasına izin vermeyen Mıng, "Kocamın başına ne geldi bilmiyorum. Bu olay uluslararası toplumu ilgilendiriyor. Onu karşımda görüp sesini duymadığım müddetçe endişelerim bitmeyecek." dedi.

Mıng, eşiyle son olarak 25 Eylül'de haberleştiğini aktararak eşinden önce "Aramamı bekle" şeklinde bir mesaj aldığını, bir süre sonra ise sadece bir bıçak emojisi olan bir iletinin eşi tarafından gönderildiğini belirtti ve ilgili mesajları gazetecilere gösterdi.

İstifa ettiği duyuruldu

Mıng Grace'in açıklamasından yaklaşık 2 saat sonra ise Interpol Genel Sekreterliği adına yapılan açıklamada, "Bugün, 7 Ekim'de, Fransa Lyon'da bulunan Interpol Genel Sekreterliği, Mıng Hongvey'in Interpol Başkanı olarak istifa kararını derhal işleme konulmak üzere aldı." ifadesine yer verilmişti. 

Açıklamada, Interpol kuralları gereği yeni başkan belirleninceye kadar, en yaşlı yürütme kurulu üyesi sıfatıyla Güney Koreli Kim Jong Yang'ın görevi devraldığı ve 18-21 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Genel Kurul'da yeni başkanın seçileceği kaydedilmişti. 

Ailenin adresi değiştirildi

Bu arada Fransa İçişleri Bakanlığının, eski başkanın eşi ve çocuklarını koruma altına aldığı, güvenlik tedbirleri çerçevesinde ailenin adresinin değiştirildiği öğrenildi.

Mıng Grace, daha önce eşinin ve kendisinin tehdit telefonları aldığını açıklamıştı.

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, dün yayımladığı bir bildiriyle Mıng ile ilgili Çinli yetkililerden açıklama talep etmişti. Stock, Çin yönetiminden, Mıng'ın durumu hakkında resmi bir yanıt beklediklerini ve hayatından endişe duyulduğunu vurgulamıştı.

Mıng'ın kayıp olduğu cuma günü duyurulmuş ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

AA

Etiketler: interpol
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