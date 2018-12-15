"Tasawuf Underground" adlı topluluk, toplumdan kopuk yaşam tarzı süren gençlerin, tasavvuf ve dini eğitimle yeniden toplumla bütünleşmesini amaçlıyor. Topluluk, gençlerle yakın dostluk kurarak hayatlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Endonezya'da "Tasawuf Underground" adlı topluluk, toplumdan kopuk şekilde yaşayan gençleri, tasavvuf ve dini eğitimle topluma kazandırmaya çalışıyor.

Başkent Cakarta'da sosyal medya üzerinden "Tasawuf Underground" adı altında buluşan gönüllüler, toplumdan dışlanan ve kopuk yaşam süren gençlerin, tasavvuf ve dini öğretilerle yeniden toplumla bütünleşmesini amaçlıyor.

Düzen karşıtı düşünceyi benimseyen gençleri topluma kazandırma girişimiyle yola çıkan topluluk, bugün birçok gönüllünün desteğiyle genişleyerek sosyal sorumluluk projesi haline dönüştü.

"Tasawuf Underground"dan Halim Ambiya, yaptığı açıklamada, toplumdan kopuk gençleri, tasavvuf ve dini eğitimle topluma kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Ambiya, "2015 yılından bu yana köprü altında toplumdan ayrı bir şekilde yaşam süren gençlerle bir araya gelerek yakınlık kurmaya ve onları daha iyi tanımaya başladım." dedi.

Ambiya, birkaç kez yaptığı ziyarette, köprü altındaki gençleri, kahve içmeye davet ettiğini ve onlarla uzun görüşmeler yaptığını söyledi.

Görüşmeler sonucu gençleri köprü altında yaşamamaya ikna ettiğini dile getiren Ambiya, onları bir eve yerleştirdiklerini ve Kur'an-ı Kerim dersleri almaya başladıklarını söyledi.

Ambiya, Kur'an-ı Kerim derslerinin ardından gençlerin yaşam amaçlarının da değiştiğini fark ettiklerine dikkati çekerek, "İstiğfar duasını ezberlerken, anlamının Allah’tan af dileme olduğunu bilmeleri, onların hayatı doğru bir şekilde yaşama noktasında ilk adımları oldu. İstiğfarın anlamını öğrettiğimde çok derin bir şekilde ağlıyorlardı." diye konuştu.

Bu gençlerin hayatına girmenin yolunun onları kucaklamak olduğunu ifade eden Ambiya, "Suçluların bile arkadaşları var. Bu yüzden yapabileceğimiz tek şey onları kucaklamak ve insan gibi davranmak." dedi.

Ambiya, söz konusu gençlere, yetenekleri doğrultusunda iş imkanları sağlamaya çalıştıklarını da vurguladı.

Sosyal medyada 280 binden fazla takipçiye ulaşan "Tasawuf Underground"un, insanları kucaklayıcı ve hoşgörü içeriklerini barındıran tasavvufi paylaşımları yoğun ilgi görüyor.