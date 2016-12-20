İstihbarat ajanları cemaatleri gözlüyor

Yeni Zelanda’daki Müslüman gruplardan bilgi aktarmak için Yeni Zelanda istihbaratı Müslüman gençlere muhbirlik yapmaları için ödeme teklif ediyor.

Okyanusya ülkesi olan Yeni Zelanda’da yaşayan Müslümanlar, istihbarat servisinin gençlere camilerde ajanlık yapması için para teklif ettiği iddialarına cevap arıyor.

20 yaşlarında, ismini vermek istemeyen bir Müslüman genç, istihbarat yetkililerinin kendisine bir kaç defa telefon açıp kendisiyle tanışmak istediklerini ve para karşılığında muhbirlik yapmasını istediklerini söyledi. Müslüman toplum önderleri, gencin bu söylediklerini de delillerle destekledi. Önderler, bölgedeki diğer Müslümanlardan da aynı yönde duyumlar aldıklarını ulusal radyo RNZ’ye aktardılar. Yeni Zelanda’dan bir genç ise RNZ’ye isim vermeden bilgi aktarmayı kabul etti.

Aradılar, görüştük!

İsminin gizli tutulmasını isteyen bu genç, “Kendisinin İstihbarattan olduğunu söyleyen birisinden telefon aldım. İlk önce başımın belada olmadığını söyleyerek benimle sadece yurt dışı tecrübelerimle ilgili konuşmak istediklerini söylediler” dedi. Genç, kendisiyle irtibata geçen ajanlarla bir kafede buluşmayı kabul edince iki ajanın kendisiyle bir kafede arkadaşça ve nazik bir şekilde konuştuğunu söyledi. Ajanlar genci rahatlattıktan sonra onun hayatıyla ve cemaatiyle ilgili bazı sorular sorarak konuşmaya devam etmiş. Yıl boyunca, ismini vermek istemeyen, bu genci 4-5 kez rahatsız eden ajanlar gencin ifadesine göre kendisinin bir süre sonra düzenli aralıklarla camilerle ve bulundukları toplulukla ilgili muhbirlik yapmasını istemiş. Konuşmalarında bu işi kabul ettiğinde el altından ödeme yapacaklarını da söylemişler.

Sürekli takip edildiğimi varsaydım

Kendisine muhbir olma teklifi yapılan genç, “Bana iş teklifinde bulunduklarında onları direkt reddetmek istemedim. Onları direkt geri çevirseydim sorun olabilirdi diye düşündüm” dedi. Bu görüşmeden sonra istihbaratın teklifini bir çok defa reddettikten sonra 20 yaşındaki genç, “Sonlara doğru beni taciz etmeye başladıkları izlenimine kapıldım” ifadesini kullandı. Ajanlar tarafından taciz edilen bu genç ısrarla “hayır” dedikten sonra istihbarat yetkililerinin aramayı birden bıraktıklarını aktardı. Kendisinin hâlâ takip edilip edilmediği bilmediğini söyleyen genç, “Sürekli takip edildiğimi varsaydım” diye konuştu.

Müslüman cemaat de konuyla ilgili olarak, “Müslüman cemaati gözetliyorlar, kesinlikle gözetliyorlar. Cemaat hakkında çok fazla bilgileri var ve takip etmeye devam ediyorlar” dedi.

HABER: MUSTAFA SAİT ÖNAL