İsveç, ABD Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

İsveç Dışişieri Bakanlığı Donald Trump’ın imzaladığı yedi Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülke vatandaşlarının 90 gün boyunca ABD’ye girişlerini yasaklayan kararnamesine açıklık getirmek üzere ABD’nin Stockholm Maslahatgüzarı’nı bakanlığa çağırdı.

İsveç Dışişleri Bakanı Margor Wallström dün akşam katıldığı İsveç televizyon kanalı SVT’nin ‘Agenda’ programında ABD’nin yedi ülke vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamasının ‘üzüntü verici’ ve ‘korkutucu’ olduğunu belirterek, kararın ‘insanlar arasında güvensizlik ve çatışma’ yaratacağını söyledi.

‘‘Şimdi dünyanın geri kalanı tepki göstermeli ve birlikte hareket etmeli.Sığınma hakkını korumak zorundayız’’ diyerek şöyle konuştu;

“Biz ABD’yi her zaman dünyanın erime potası olarak gördük.İnsanların kökeni, ten rengine bakmaksızın gidebilecekleri, gelecek kurabilecekleri fırsatlar ülkesi olarak gördük. Şimdi ise içe dönen,kapanan bir ülke olarak görüyoruz; Milliyetçi ve korumacı bir ülke. Bu dünyanın geri kalanı için büyük endişe verici bir durum.

”Zor durumda kalan vatandaşlarımıza her türlü desteği vereceğiz.Bunun yanı sıra, öncelikle AB aracılığıyla ABD’yi etkilemeye çalışacağız.

‘‘İsveçlilerin kararname ile ABD’ye seyahat olanaklarının ne derece etkileneceği konusunda ABD temsilcileri ile temas halindeyiz. Yarın (bugün) bakanlığımız ABD Maslahatgüzarı ile görüşecek’’