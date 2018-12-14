İsveç'de hükümet sorunu devam ediyor

İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Stefan Löfven liderliğinde hükümet kurma girişimi dördüncü denemede de başarısızlıkla sonuçlandı.

İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Stefan Löfven liderliğinde hükümet kurma girişimi dördüncü denemede de başarısızlıkla sonuçlandı. 9 Eylül'de yapılan genel ve yerel seçimlerin üzerinden 3 aydan fazla zaman geçmesine rağmen ülkede hala hükümet kurulamadı. İsveç'te ana muhalefetteki ılımlı Muhafazakar Parti Genel Başkanı Ulf Kristersson'ın geçen ayki üçüncü hükümet kurma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından hükümet kurmak için girişimde bulunan Başbakan ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Stefan Löfven de meclisten güvenoyu alamadı. Sağ ittifak, ılımlı Muhafazakar Parti, Merkez Parti (M) ile Hristiyan Demokrat Parti (KD), Liberal Demokrat Parti (L) ile hareket eden aşırı sağcı İsveç Demokratlar Parti (SD) ''Hayır'' oyu kullandı. Sol ittifak partilerin Başbakan Löfven hükümetini desteklemesine rağmen 116'ya karşı 200 oyla azınlık hükümeti kurulamadı. Yeniden seçime gidilebilir Genel ve yerel seçimlerde sağ ve sol bloklarının oy oranlarının birbirine yakın olması nedeniyle yeni hükümetin kurulması zorlaşırken, seçimlerin yenilenmesi ihtimaller arasında bulunuyor. Seçimlerde sol blok 144, sağ blok 143 sandalye kazanırken, aşırı sağ 62 sandalyede kalmıştı. AA

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