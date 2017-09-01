İsveç, Müslüman kadınlara hakaret eden kişiyi affetmedi!

İsveç'te banliyö trenindeki 3 başörtülü kadına sözlü tacizde bulunan kişi, 14 bin kron (yaklaşık bin 400 avro) para cezasına çarptırıldı.
Devlet haber ajansı TT'nin haberine göre, başkent Stockholm'de banliyö treniyle yolculuk yapan 3 başörtülü kadına domuz pastırması göstererek, "Müslümanlardan nefret ediyorum. Pislik Araplar" diyen 52 yaşındaki kişiye 14 bin kron ceza verildi.
Haberde, Stockholm Sollentuna Attunda Mahkemesinin, olayı "nefret suçu" kapsamında değerlendirdiği belirtilerek, saldırganın 3 kadına toplam 5 bin kron (yaklaşık 500 avro) tazminat ödemesine karar verdiği ifade edildi.
Ayrıca mahkeme, sanığa verdiği 60 gün hapis cezasını paraya çevirerek, 9 bin kron (yaklaşık 900 avro) para ödemeye mahkum etti.
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Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.
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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-cumhurbaskani-butun-kadinlar-basortusu-taksin_430676
Bunlar da Avrupalı
Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.
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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749
"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"
Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.
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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484
Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler
Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.
Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.
Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi
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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647
İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...
İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.
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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/isvecli-bakan-anna-johansson-dan-takdir-toplayan-ornek-yaklasim_429167
Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!
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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-da-basortusu-tartismasi-birinci-avrupa-ve-ikinci-avrupa-karsi-karsiya_392708
Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor
http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940
Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı
http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418
Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?
http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708
AA