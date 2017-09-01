İsveç, Müslüman kadınlara hakaret eden kişiyi affetmedi!

İsveç'te banliyö trenindeki 3 başörtülü kadına sözlü tacizde bulunan kişi, 14 bin kron (yaklaşık bin 400 avro) para cezasına çarptırıldı.

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