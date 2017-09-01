"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2017 CUMA - YIL: 48

İsveç, Müslüman kadınlara hakaret eden kişiyi affetmedi!

01 Eylül 2017, Cuma 19:30
İsveç'te banliyö trenindeki 3 başörtülü kadına sözlü tacizde bulunan kişi, 14 bin kron (yaklaşık bin 400 avro) para cezasına çarptırıldı.

Devlet haber ajansı TT'nin haberine göre, başkent Stockholm'de banliyö treniyle yolculuk yapan 3 başörtülü kadına domuz pastırması göstererek, "Müslümanlardan nefret ediyorum. Pislik Araplar" diyen 52 yaşındaki kişiye 14 bin kron ceza verildi.

Haberde, Stockholm Sollentuna Attunda Mahkemesinin, olayı "nefret suçu" kapsamında değerlendirdiği belirtilerek, saldırganın 3 kadına toplam 5 bin kron (yaklaşık 500 avro) tazminat ödemesine karar verdiği ifade edildi.

Ayrıca mahkeme, sanığa verdiği 60 gün hapis cezasını paraya çevirerek, 9 bin kron (yaklaşık 900 avro) para ödemeye mahkum etti. 

**

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER..

Okumak için tıklayınız:

İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli

''Teröristler İslam dinini suistimal ettiler''

ABD'de önemli gelişme: "Beyaz üstünlükçüğüne ve İslamofobiye karşı zafer"

17 yıl araştırdı ve Müslüman oldu

Çinli mühendis Müslüman olma gerekçesini açıkladı...

Moldovalı Eujenia Petcu'nun Müslüman olma gerekçesi...

Tek bir ayetten etkilendi, Müslüman oldu

***

Hollandalı van Doorn'un Müslüman olma gerekçesi...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/hollandali-van-doorn-un-musluman-olma-gerekcesi_427698

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-karsi-mevlana-ve-asrimizin-mevlanasi-bediuzzaman-ornek-verilmeli_422474

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din-insaniyet-i-kubra-olan-islamiyet_390557

***

Okumak için tıklayınız:

"Bahtiyar Alman milleti"

Fas kökenli ailenin evine misafir oldu; iftar yaptı...

Sizi anlamak için oruç tuttum

Almanya cumhurbaşkanı iftara katıldı

***

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER..

Okumak için tıklayınız:

Müslümanların Manchester dersi

***

Okumak için tıklayınız:

Çinli mühendis Müslüman olma gerekçesini açıkladı...

Yusuf İslam, Müslüman olduktan sonra yaptığı ilk şeyi açıkladı...

***

Konuyla ilgili daha önceden yayınlanmış haber ve makaleler:

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER..

Hollandalı van Doorn'un Müslüman olma gerekçesi...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/hollandali-van-doorn-un-musluman-olma-gerekcesi_427698

Avrupa Birliği ve İslâmın geleceği

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/m-ali-kaya/avrupa-birligi-ve-islamin-gelecegi_431953

Avrupa 10 yıl içinde Müslüman olacak

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avrupa-10-yil-icinde-musluman-olacak_421413

Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

Okumak için tıklayınız

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-cumhurbaskani-butun-kadinlar-basortusu-taksin_430676

Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749

"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647

İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/isvecli-bakan-anna-johansson-dan-takdir-toplayan-ornek-yaklasim_429167

Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-da-basortusu-tartismasi-birinci-avrupa-ve-ikinci-avrupa-karsi-karsiya_392708

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708

AA

Etiketler: isveç, islamofobi, ceza
Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    185. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsveç, Müslüman kadınlara hakaret eden kişiyi affetmedi!

    Trudeau'nun bayram mesajı "Esselamu Aleyküm" ifadeleriyle başladı..

    Türkiye Avrupa ailesinin bir parçası

    Kutsal topraklarda hac heyecanı: Hacılar Mina’da şeytan taşladı...

    Halkbank Trump’a yakın lobi şirketiyle anlaştı

    ARNO Sözcüsü: Bu suçlar insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçlarıdır

    2 bin 900 metrede bayramlaşma...

    İslam dünyasında Kurban Bayramı: Dualarda, Arakan, Filistin ve Suriye var

    İç savaş 7. yılında: Bir buruk bayram da Suriye'de...

    Dünya nüfusunun 3'te 1'inden fazlasını iki ülke oluşturuyor

    Zübeyir Gündüzalp'ten irade terbiyesi ile ilgili prensipler

    Risale-i Nur'daki Lâhikalar neden haber veriyor?

    ''Zulme rıza göstermek de zulümdür"

    Bayram namazı hutbesinde önemli vurgular...

    ''Bu başlı başına skandaldır''

    Endonezya'da milyonlar bayram namazını kıldı

    ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Bayramınız kutlu, Haccınız kabul olsun

    Gazetemizde bayram namazı kılındı

    Avustralya’daki 600 bin Müslüman camilere akın etti

    ABD'den zulme devam eden Myanmar'a 'Arakan' uyarısı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    “Bedelli”nin dünü, bugünü, yarını...
    Mağdur Kürsüsü

    Salınan korku sebebiyle iş bulamıyoruz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Genel

    ''Zulme rıza göstermek de zulümdür"
    Ahmet BATTAL

    Ben Diyanet İşleri Başkanı olsaydım (2)
    Genel

    ''Bu başlı başına skandaldır''
    Şükrü BULUT

    Ümitli olmak ve sevinmek için o kadar şey var ki
    Süleyman KÖSMENE

    Arakan’da gözyaşlı bayram
    Genel

    Bu zulmü kınamak yetmez
    Genel

    Kılıçdaroğlu: Yüzleşmemiz gereken bir gerçek var ki...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.