İsveç'te İslâm'a hakarete hapis cezası

İsveç'in Jönköping kentinde yaşayan 65 yaşındaki bir kadın, sosyal medya hesabından İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, bir kadının Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İslam dinine hakaret ederken, "Müslümanların zeka yaşının gelişmediği" yönünde ifadeler kullandığı kaydedildi. Paylaşım nedeniyle hakkında ''nefret suçu'' işlediği gerekçesiyle dava açılan kadın, Jönköping Mahkemesindeki yargılanmasında delil yetersizliği gerekçesiyle suçsuz bulundu. Ancak mahkemenin kararını bozan Göta Yüksek Mahkemesi, 8 defa İslam'a ve Müslümanlara hakaret ettiğine hükmettiği kadını ''nefret suçundan" 3 ay hapis cezasına çarptırdı. AA

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