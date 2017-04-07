İsveç'te kamyonlu terör saldırısı

İsveç'in başkenti Stockholm'de trafiğe kapalı Drottning Caddesi'nde yayaların üzerine pikaplı saldırı yapıldı.

Saldırıda 3 kişi öldü. Terör alarmının verildiği polis anonslarında çok sayıda yaralının bulunduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Stokholm'deki tüm metro istasyonları güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de araç trafiğine kapalı olan Drottninggatan (Quenn) caddesi üzerinde kamyonla gerçekleştirilen saldırı sonrası başkentte olağanüstü hal ilan edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de trafiğe kapalı Drottning Caddesi'nde yayaların üzerine pikaplı saldırı yapıldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Terör alarmının verildiği polis anonslarında çok sayıda yaralının bulunduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Stockholm'deki tüm metro istasyonları güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bira üreticisi Spendrups firması, saldırıda kullanılan aracın kendilerine ait olduğunu ve daha önce çalınmış olduğunu açıkladı.

BAŞBAKAN LOFVEN: HER ŞEY TERÖR SALDIRISINA İŞARET EDİYOR

Konuya ilişkin ilk resmi açıklamayı yapan İsveç Başbakanı Stefan Lofven, kamyonun alışveriş mağazasına çarpmasına dair eldeki tüm bilgilerin 'terör saldırısı'na işaret ettiğini söyledi. Başbakan Lofven, saldırıyla bağlantılı olarak 1 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

'POLİS 'TERÖR SALDIRISI' DİYE ANONS YAPTI'

Aftonbladet gazetesinin aktardığına göre, olay yerine intikal eden polis aracı çevredekileri dağıtmak için yaptığı anonsta, "Dikkat, terör saldırısı" şeklinde halkı uyardı.

Expressen gazetesine konuşan görgü tanıkları ise, yerde cesetlerin yer aldığını bildirdi.

İSVEÇ POLİSİ KAMYONLU SALDIRIYA İLİŞKİN BİR ŞÜPHELİNİN FOOTĞRAFINI YAYIMLADI

İsveç polisi Stockholm'deki saldırıya ilişkin bir şüphelinin fotoğrafını yayımladı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de araç trafiğine kapalı olan Drottninggatan (Quenn) caddesi üzerinde kamyonla gerçekleştirilen saldırı sonrası başkentte olağanüstü hal ilan edildi.

3 kişinin öldüğü olay sonrası Stockholm’deki parlamento binası kapatıldı, metro seferleri iptal edildi. Polis helikopterleri ise şehir üzerinde güvenlik uçuşlarına başladı. Radyodan anons yapan polis, halkın sokağa çıkmaması ve polisin işi kolaylaştırmasını istedi.

Bu arada saldırıda kullanılan kamyonun bir bira fabrikasından kısa süre önce çalındığı açıklandı.

İsvec radyosu üç ölü ve çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu. Olay yerindeki STV televizyonu muhabiri ise söz konusu alışveriş caddesi üzerinde yangın çıktığı ve kaos yaşandığını aktardı. Görgü tanıkları ise yüzlerce kişinin panik içerisinde kaçıştığını söyledi.