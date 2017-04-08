İsveç'te kamyonlu terörist yakalandı

İsveç'in başkenti Stockholm'de 4 kişinin öldüğü kamyonlu terör saldırısının ardından sürücünün tutuklandığı bildirildi
İsveç polisi, dün başkent Stockholm'de kamyonla terör saçan saldırganın yakalandığını duyurdu.
Reuters'ın haberine göre yakalanan kişinin 4 kişinin öldüğü saldırıda kamyonu insanların üzerine süren kişi olduğu belirtildi.
Polis sözcüsü Lars Bystrom, "Sorgudaki kişi, kamyonun sürücüsü olarak tutuklandı." dedi.
Sürücüyle iş birliği içinde olan başkalarının da olabileceği fakat bu kişilerle ilgili henüz bilgi sahibi olunmadığı bildirildi.
Saldırgan, saldırının ardından gözaltına alınmıştı.