İsveç’te Müslüman yazara ödül

İsveçli yazar August Strindberg’in anısına verilen ülkenin en prestijli edebiyat ödülünü Uganda asıllı Müslüman yazar Johannes Anyuru aldı.

İsveç’in en prestijli edebiyat ödülü olarak bilinen ve İsveçli yazar August Strindberg’in anısına verilen “Yılın En İyi Kurgu Kitabı” ödülüne, ‘’Öldürdüklerinin göz yaşında boğulacaklar’’ romanıyla Uganda asıllı Müslüman yazar Johannes Anyuru layık görüldü. Stockholm’deki Konser Evi’nde düzenlenen törenle ödülünü alan 38 yaşındaki Anyuru, ‘’Elhamdülillah bir Müslüman olarak Allah bana İsveç’in en prestijli ödülünü layık gördü.’’ dedi.

“Anlamı benim için büyük’’

Anyuru, bu ödülün anlamının kendisi için büyük olduğunu belirtti. Anyuru’nun ‘’Öldürdüklerinin göz yaşında boğulacaklar’’ romanı, gelecekte İsveç’in ırkçılar tarafından nasıl yönetileceğini konu alıyor. Bu arada, “Yılın En İyi Çocuk Kitabı” ödülü İsveçli yazar Sara Lundbergs’e verilirken, “Yılın En İyi Gerçek Hikaye” ödülünü de yazar Fatima Brenner kazandı. Eserleri üç kategoride ödüle layık görülen yazarlara, ödülün yanı sıra 10 bin avro veriliyor. August Strindberg ödülleri, 1989 yılından bu yana veriliyor.