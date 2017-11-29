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29 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

İsveç’te Müslüman yazara ödül

29 Kasım 2017, Çarşamba 19:00
İsveçli yazar August Strindberg’in anısına verilen ülkenin en prestijli edebiyat ödülünü Uganda asıllı Müslüman yazar Johannes Anyuru aldı.

İsveç’in en prestijli edebiyat ödülü olarak bilinen ve İsveçli yazar August Strindberg’in anısına verilen “Yılın En İyi Kurgu Kitabı” ödülüne, ‘’Öldürdüklerinin göz yaşında boğulacaklar’’ romanıyla Uganda asıllı Müslüman yazar Johannes Anyuru layık görüldü.  Stockholm’deki Konser Evi’nde düzenlenen törenle ödülünü alan 38 yaşındaki  Anyuru, ‘’Elhamdülillah bir Müslüman olarak Allah bana İsveç’in en prestijli  ödülünü layık gördü.’’ dedi.

“Anlamı benim için büyük’’

Anyuru, bu ödülün anlamının kendisi için büyük olduğunu belirtti. Anyuru’nun ‘’Öldürdüklerinin göz yaşında boğulacaklar’’ romanı, gelecekte İsveç’in ırkçılar tarafından nasıl yönetileceğini konu alıyor.  Bu arada, “Yılın En İyi Çocuk Kitabı” ödülü İsveçli yazar Sara Lundbergs’e  verilirken, “Yılın En İyi Gerçek Hikaye” ödülünü de yazar Fatima Brenner  kazandı.  Eserleri üç kategoride ödüle layık görülen yazarlara, ödülün yanı sıra 10 bin avro veriliyor. August Strindberg ödülleri, 1989 yılından bu yana  veriliyor.  

Etiketler: isveç, yazar, müslüman, ödül
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