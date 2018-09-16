İsveç'te Somali asıllı Müslüman kadın Parlamentoya girdi

Yeşiller ve Çevre Partisinin Göteborg kentindeki 21'inci sıra milletvekili adayı Somali asıllı Leyla Ali Elmi, tercihli oylarla milletvekili seçilerek parlamentoya girmeyi başardı.

İsveç'in Göteborg kentinden Yeşiller ve Çevre Partisinden 21'inci sıra milletvekili adayı gösterilen Somali asıllı kadın politikacı Leyla Ali Elmi, tercihli oylarla parlamentoya girme hakkı kazandı.

Ülkede 9 Eylül'de yapılan genel ve yerel seçimlerde en büyük sürprizi Somali asıllı Müslüman kadın politikacı yaptı. Yeşiller ve Çevre Partisinin Göteborg kentinden 21'inci sırada milletvekili adayı gösterdiği Elmi, bin 461 tercihli oy alarak milletvekili seçildi.

Çok mutlu olduğunu söyleyen 30 yaşındaki Müslüman kadın politikacı, harika bir sonuçla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Göteborg'un kenar mahallesindeki banliyölerinde doğup büyüdüğünü söyleyen Elmi, ''Kenar mahallerinin en büyük sorununu ben bilirim. Özellikle eğitim ve okullar oldukça kötü. Ekonomik ve sosyal durumlar da iç açıcı değil. Parlamentoda bu konuların üzerine çalışmalar yapacağım.'' ifadesini kullandı.