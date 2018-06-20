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20 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İsveç'te sosyal medyadan göçmenlere hakaret eden kişiye hapis cezası

20 Haziran 2018, Çarşamba 16:24
İsveç'te sosyal medya hesabından göçmenlere ve sığınmacılara hakaret eden 25 yaşındaki kişi, 70 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İsveç'te sosyal medya hesabından, göçmenlere ve sığınmacılara hakaret eden kişiye hapis cezası verildi.

Ystad Mahkemesinden yapılan açıklamada, Ystad kentinde aşırı sağcılara ait bir sosyal medya hesabından, göçmen ve sığınmacıları hedef alan hakaret içerikli ifadeler kullanan bir kişiye 70 gün hapis cezası verildiği belirtildi.

Nefret suçu işlemekten ceza alan 25 yaşındaki İsveçlinin aldığı 70 gün hapis cezasının 10 bin 500 kron (yaklaşık 5 bin 200 lira) para cezasına çevrildiği bildirildi.

 

AA

Etiketler: İsveç, göçmen, ceza
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