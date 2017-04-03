İsveç'ten sevindiren başörtüsü kararı

İsveç'te Ayrımcılık Ombudsmanı, başörtüsü taktığı için iş görüşmesi yarıda kesilen kadının ayrımcılığa uğradığını belirterek, iş başvurusunda bulunduğu şirkete 8 bin avroluk tazminat davası açtı.
İsveç'te Ayrımcılık Ombudsmanı'nın resmi web sitesinden yapılan basın açıklamasında, Uppsala kentinde tercümanlık şirketine iş başvurusunda bulunan Müslüman bir kadının, başörtüsü taktığından dolayı iş görüşmesi yarıda kesildiği bilgisine yer verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Söz konusu şirket iç kurallar gereği herhangi bir siyasi ve dini sembolün görünür kullanımının yasak olduğunu belirterek, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının başörtüsü kararına atıfta bulundu. Fakat iş başvurusunda bulunan Müslüman kadın telefon ve video görüntüleri ile tercümanlık yapacağı için başörtüsünün sorun teşkil edeceğini düşünmüyoruz. Bu yüzden iş görüşmesi yarıda kesilen Müslüman kadın dini nedenlerden dolayı ayrımcılığa uğramıştır ve şirketin kadına 80 bin kron (yaklaşık 8 bin avro) tazminat ödemesi için İş Mahkemesine başvuruda bulunulmuştur."
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Bunlar da Avrupalı
Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.
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Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler
Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.
Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.
Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi
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Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor
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Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı
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AA