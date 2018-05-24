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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

İsveçli papazın "Müslümanlar ne kadar tehlikeli?'' paylaşımı rekor kırdı

24 Mayıs 2018, Perşembe 11:33
İsveç Kilise Birliği Sol Bölge Başkanı Lindquist'in sosyal medyada Müslümanlar hakkında yazdığı makale, hem beğeni ve paylaşım rekoru kırdı hem de ülkenin önde gelen gazetelerinde yer buldu.

İsveç Kilise Birliği Sol Bölge Başkanı Stefan Lindquist, sosyal medya hesabından paylaştığı "Müslümanlar ne kadar tehlikeli?'' başlıklı makalesinde, ''Bir Müslüman, bana taze yumurta getirdi. Bir diğeri hatırımı sordu. Bir başkasıysa arabam tamirde olduğu için istediğim yere aracıyla bırakmayı teklif etti. Parası olmayan arkadaşının evine sürekli yemek götüren bir Müslüman tanıyorum. Müslümanlar, gerçekten de ne kadar tehlikeli ve itici insanlar. '' ifadelerini kullandı.

Makalesinde Müslümanlar ile İsveçlileri karşılaştıran Lindquist, ''Bir İsveçlinin para almadan birine yumurta vereceğine kesinlikle inanmıyorum. Hangi İsveçli parası olmayan arkadaşının evine haftalarca yemek götürür? Müslümanlar, sahiden de çok tehlikeli.'' ifadesine yer verdi.

Lindquist, makalesine şöyle devam etti:

''Bilemiyorum ama artık biz İsveçliler, gözlerimizi açıp gerçekleri görmeliyiz. Çok nazik ve cömert Müslüman dostlarımın olduğunu fark ettim. Çoğunun bir İsveçlide göremediğim kadar güzel kalpleri var. Hiçbirinde nefret hissetmedim. Bence insanlara nasıl davrandığımız çok önemli. İnsanları kabul eder ve yaşamınıza dahil ederseniz karşılığında sevgi görürsünüz. Oysa biz, günde birkaç dakika hoparlörlerden ezan okunmasını bile bu insanlara çok görüyoruz.''

Makalesinin sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırmasının ardından Aftonbaldet gazetesine konuşan Lindquist, "Müslümanların büyük bir kısmındaki insan sevgisini ve merhameti İsveçlilere göstermek istedim. Bence Müslümanlara karşı gereksiz bir korku ve endişe duyuluyor.'' dedi.

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AA

Etiketler: müslümanlar, isveç, papaz, islamofobi, stefan lindquist
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