İsviçre'de silahlı çatışma: 2 ölü

İsviçre'nin en büyük kenti Zürih'te, finans kuruluşlarının bulunduğu bölgede çıkan çatışmada 2 kişi vurularak öldürüldü.

İsviçre Zürih'te çıkan silahlı çatışmada 2 kişinin vurularak öldürüldüğü bildirildi İsviçre medyasında yer alan haberlere göre, çok sayıda polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Zürih Kantonu polisi 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen çatışmaya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, kurbanların kimliklerine ait de herhangi bir bilgi verilmedi. Görgü tanıkları, silahlı saldırının Zürih'in ana tren istasyonu yakınlarındaki ülkenin en büyük bankalarından UBS Bankası'nın hemen dışında meydana geldiği bilgisini paylaştı. AA

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