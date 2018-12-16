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17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İsviçre'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı

16 Aralık 2018, Pazar 21:15
İsviçre'nin Zürih kentinde turistleri taşıyan bir tur otobüsünün kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.

Zürih kanton polisinden yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın kuzeyindeki Cenova'dan Almanya'nın Düsseldorf kentine seyreden tur otobüsü, şoförün karlı kaplı yolda kontrolü kaybetmesi sonucu A3 otobanının duvarlarına çarptı.

Kazada, kimliği açıklanmayan bir kadın öldü, 44 kişi de yaralandı.

Otobüsün şoförünün de aralarında bulunduğu 3 yaralının durumunun ağır olduğu açıklandı.

İlk belirlemelere göre, otobüsteki 13 yolcunun İtalya, 6'sının Rusya, diğerlerinin de İsviçre, Almanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Gana, Benin, Nijerya, Romanya, Kolombiya, İtalya ve Benin vatandaşı olduğu kaydedildi.

AA

Etiketler: isviçre, zürih
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