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26 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İsviçre'de yangın: Aralarında çocukların da olduğu 6 kişi öldü!

26 Kasım 2018, Pazartesi 12:37
İsviçre'nin kuzeyindeki Solothurn kentinde bir apartmanda çıkan yangında aralarında çocukların da olduğu 6 kişinin öldüğü bildirildi.

İsviçre Devlet Televizyonunun (RTS) haberine göre, gece saat 02.10'da bir apartmanın alt katında yangın çıktı.

Solothurn kantonuna bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, nedeni henüz bilinmeyen yangın üst katlara sıçrarken, olay yerinde aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın nedeniyle 20 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

Etiketler: isviçre, yangın
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