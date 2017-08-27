İsviçre’ye 5 yıldızlı cami

Avrupa’da en fazla Müslüman’ın yaşadığı ülkelerden biri olan İsviçre, dünyanın en güzel camisini yapmak için çalışmalara başladı.

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, İsviçre’de dünyanın ilk 5 yıldızlı camisinin yapılacağını ve benzerlerinden oldukça farklı olacağını söyledi.

Ülker’in ‘28 milyon liraya 5 yıldızlı cami’ başlıklı yazısı şöyle:

“Avrupa’da nüfusuna göre en fazla Müslümanın yaşadığı ülkeler arasında İsviçre öne çıkıyor. 7 milyonluk ülkenin 400 bini Müslüman. Bunun 70 binini de Türkler oluşturuyor. Müslümanların yoğun yaşadığı yerlerden olan İsviçre’de 10 yıl önce başlayan “minare” krizi hâlâ sıcaklığını korurken bir yandan da ülkede dünyanın en lüks camisi için çalışmalar başlatıldı. Fribourg eyaletinde yapılacak cami benzerlerinden oldukça farklı olacak.

5 katlı camide yok yok

İsviçre’de yayın yapan La Liberte gazetesi yapının dünyanın ilk 5 yıldızlı camisi olacağını yazdı. Fribourg Cami Birliği’nin (Fribourg Mosques Association) yapacağı Mosque of Fribourg (MOFRI) adlı 5 katlı camide yok yok. Birinci katının ibadete ayrılacağı camide ikinci katı kadınlara ayrılmış durumda. Buraya kadar klâsik cami anlayışıyla aynı olan yapının diğer katları oldukça farklı amaçlar için kullanılıyor. Caminin üçüncü katında sağlık ve hayat merkezi yer alacak. Bu merkezde kadın ve erkeklere ayrılmış iki spor salonu, bir fitness salonu, hamam ve sauna olacak. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Türk atasözü “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur” sözüyle hareket eden cami heyeti, ayrıca bu katta büyük bir havuz inşa ediyor.

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Yatırım bedeli 28 milyon lira

Caminin 4 ve 5’inci katında ise kiralık konaklama alanları bir anlamda minik bir otel yer alacak. Mosque of Fribourg adlı camide ayrıca çocuklar için bilgisayar odaları, beyaz tahtalı derslikler, etüd odaları ve resim yapmaları için sosyal çalışma bölümleri de olacak. Gelelim dünyanın ilk 5 yıldızlı camisinin bütçesine. 13 bin Müslümanın yaşadığı Fribourg’daki caminin toplam yatırım bedeli 8 milyon İsviçre Frangı olarak belirlenmiş. O da yaklaşık 28 milyon liraya denk geliyor.

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Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

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Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

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"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

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İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

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Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

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Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708