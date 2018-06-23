"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini'den ilginç AB açıklaması

23 Haziran 2018, Cumartesi 12:30
İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa Birliği'nin geleceğinin tehlikede olduğunu ve önümüzdeki bir yıl içinde gidişatın belirleneceğini söyledi.

​Salvini, Spiegel’e açıklamasında, “Birlik Avrupa’nın devam edip etmeyeceği bir yıl içinde belli olacak” dedi.

Ülkesinin artık göçmenleri alamayacağını belirten İtalyan bakan, “Tek bir kişi bile alamayız. Aksine birkaçını bir yerlere göndermek isterdik” ifadelerini kullandı.

Salvini geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu çalışma toplantısında göçmen sorununu çözmeye yönelik yol haritasını sunma sözünü vermişti. Haritanın dört temel maddeleri: Avrupa sınır koruma ajansı Frontex’in güçlendirilmesi, göç baskısının azaltılması için Kuzey Afrika ülkeleriyle anlaşmaların uygulanması, göçmenlerin kabulü sisteminin oluşturulması ve yasadışı göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi sürecinin hızlandırılması.

Geçen hafta İtalya, 629 göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin Aquarius isimli gemisine limanlarına yanaşma izni vermemişti.

Macron'un İtalya'nın bu davranışını "gülünç ve sorumsuzluk örneği" diye nitelemesi ve partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nün İtalya'nın göç politikası hakkında "mide bulandırıcı" ifadelerini kullanması, iki ülke arasında krize neden olmuştu.

İtalya hükümeti, Fransa’dan gelen bu açıklamalara yanıt olarak “göçmenler konusunda her zaman yüzünü farklı yöne çevirmeyi yeğleyen ülkelerden ikiyüzlü akıl alma” niyetinde olmadıklarını kaydetmişti.

Daha sonra İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya gelerek anlaşmazlıklara çözüm bulmayı başarmıştı.

Sputnik Türkiye

Etiketler: İtalya, AB, Salvini, başbakan
Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    24 Haziran seçimlerinde ilk kez yapılacak uygulamalar

    OHAL'in Türkiye ekonomisine etkisi olumsuz

    Batılı uzmanlar: Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri fotoğraf karelerinde kaldı

    Filistin yolcusu Ladraa, Lübnan'da

    YSK sandık görevlilerini kısa mesaj ile bilgilendirdi

    Meteoroloji, Marmara'yı uyardı!

    Dünya Kupası heyecanı 3 maçla devam ediyor

    'Aferin minibüs'

    Akşener: Ya demokrasiden yana karar alınacak ya da 'Padişahım çok yaşa' sistemine karar verilecek

    Van'daki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu

    Akşener: Haram lokmaları çıkartmak, boynumuzun borcudur

    ABD Güney Kore ile yapacağı tatbikatları askıya aldı

    DP Lideri Gültekin Uysal: Artık iyi bir alternatifiniz var

    'Olası gök taşı tehlikesi' planı yayınladı

    Sandıkta nasıl oy kullanacağız?

    İYİ Parti Bingöl Milletvekili Adayı Kazım Ataoğlu: Türkiye yenilik istiyor

    İHL ortaokulları da devam edecek
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    "Türkiye'yi barıştırabiliriz''

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Faruk ÇAKIR

    OHAL itirafı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçime bir gün kala
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Sâdık ahmak’ siyasiler
    Genel

    Sandıkta nasıl oy kullanacağız?
    Ahmet BATTAL

    Korkma, demokrasi nöbetini sandıkta da tut!
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan aklının çözemediği hikmetler
    Cevher İLHAN

    “Felâket şey” kimin eseri?
    Ali FERŞADOĞLU

    Müceddidi dinlemek şart mıdır?
    Genel

    DP Lideri Gültekin Uysal: Artık iyi bir alternatifiniz var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.