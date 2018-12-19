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19 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İtalya Başbakanı Conte: AB ile müzakerelerde geri adım atmadık

19 Aralık 2018, Çarşamba 19:11
İtalya Başbakanı Conte, 2019'da öngörülen aşırı bütçe açığı nedeniyle İtalya ile AB arasında yaşanan krizin aşılmasıyla ilgili "Müzakerelerde İtalyanlara verdiğimiz vaatlerde hiçbir geri adım atmadık." dedi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yaptığı telefon görüşmelerinde üst düzey AB yetkililerinin sözlü onaylarını aldıktan sonra bütçe ile ilgili yeni taslağın içeriğini bu sabah AB Komisyonu'na gönderdi.

AB ve İtalya bütçede anlaştı

Conte, yeni bütçe ile ilgili Senato'da yaptığı konuşmada, "AB ile müzakerelerde İtalyanlara verdiğimiz vaatlerde hiçbir geri adım atmadık. Erken emeklilik planı da vatandaşlık geliri sistemi de öngörülen tarihlerde yürürlüğe girecek." dedi.

Hükümet ortağı aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de İtalya'nın bütçeden dolayı ceza olmayacak olmasını "sağduyunun zaferi" olarak yorumlayıp, verdikleri vaatleri değiştirmeden ve zamanında yapacak olmalarından memnun olduklarını söyledi.

Koalisyonun diğer ortağı sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio da AB Komisyonu ile yürütülen müzakerelerin "İtalyanları aldatmadan ve geri adım atılmadan başarıyla sonuçlandığını" ifade etti.

Diğer yandan muhalefet partileri ise AB ile yürütülen bütçe müzakerelerinde İtalya'nın egemenliğinin zedelendiği şeklinde hükümete sert eleştiriler getirdi. Eski İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, twitter hesabından attığı mesajda "İtalyan bütçe yasasını ilk kez Brüksel planlanıyor. 6 yıllık ekonomik çabalar 6 ayda tasfiye edildi." diye yazdı.

Bu arada bütçe krizinin aşılması yönünde yaşanan gelişmeler bugün İtalyan borsasına da olumlu yansıdı. Milano borsası gün içinde yüzde 2'lik yükselişle Avrupa borsalarındaki en büyük yükselişi kaydetti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Bürksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Masadaki çözüm ideal değil, İtalyanların ekonomik sorunları için uzun vadede bir çözüm sunmuyor ama tedbirlerin tam olarak uygulanması koşulu, prosedürün başlatılmasını şimdilik engellememizi sağlıyor." demişti.

Dombrovskis, İtalyan hükümetinin bütçe açığını düşürmek için 10,25 milyar avroluk ilave tedbir bulduğunu belirtmişti.

AA

Etiketler: İtalya, AB, bütçe
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