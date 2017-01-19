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19 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

İtalya’da çığ afeti: En az 27 kişi çığ altında

19 Ocak 2017, Perşembe 10:48
İtalya’nın orta kesimlerinde son günlerde ard arda meydana gelen depremlerin etkisiyle meydana gelen çığ sonucu Pescara bölgesindeki bir otel çığ altında kaldı.

İngiliz turistlerin tercih ettiği kayak merkezinde Rigopiano på Gran Sasso adlı otelin 27 müşterisi ve personelinin tümüyle çığ altında kaldığı ve ulaşılmakta zorluk çekildiği belirtiliyor.

Pescara Bölge Valisi Antonio Di Marco kurtarma ekiplerinin çığ bölgesine gönderildiğini, meydana gelen çığ sonucu kayıpların olmasından korkulduğunu açıkladı.

Son alınan haberlerde çığ altında mahsur kalan 27 hotel müşterisi ve personelinin yanısıra bölgede bulunan başka kişilerin de çığ altında kalmış olmasından korkuluyor.

DHA

Etiketler: italya, çığ
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