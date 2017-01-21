İtalya'da otobüs kazası: 17 ölü

İtalya'nın kuzeyinde okul gezisinden dönen Macar gençleri taşıyan bir otobüsün, köprü sütununa çarparak alev alması sonucu 17 kişi öldü.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Fransa'dan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye seyahat eden ve Macar gençleri taşıyan yolcu otobüsü, Verona'nın doğu çıkışında bir köprü sütununa çarptıktan sonra alev aldı. Verona kentinden geçen A4 karayolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada otobüste sıkışan 17 kişinin öldüğü belirtildi. ​Otobüste çoğunluğu 14 ila 18 yaş arasında 55 kişinin bulunduğu, yaralıların Borgo Trenta, Verona gibi çevre kentlerde tedavi altına alındığı, 10 yaralının durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Kurtarma çalışmalarına katılan bir yardım görevlisi, kazayı "Korkunç bir trajedi yaşanmış" ifadesiyle değerlendirirken, yetkililerin, kazanın nedenini soruşturmak için olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Otobüsteki Macar grubun, Fransa'da bir okul gezisinden döndüğü ifade edildi.

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