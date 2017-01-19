İtalya'da üst üste depremler ve çığ!

İtalya'nın orta kesiminde dün yaşanan 4 depremde bir kişinin öldüğü bildirildi.

İtalyan basınında, geçen yıl ağustos ayında deprem nedeniyle 300 kişinin öldüğü bölgede dün yerel saatle 10.25'te 5,1; 11.15'te 5,5; 11.25'te 5,4 ve 14.34'te 5,1 büyüklüklerinde oluşan yer sarsıntılarının ardından yaşananlarla ilgili haberlere yer verildi.

Buna göre, arama kurtarma ekipleri Castel Catagna beldesinde enkaz altında kalan 83 yaşındaki bir erkeğin cesedine ulaştı.

Castiglione Messer Raimondo beldesinde de itfaiye ekipleri bir anne ve çocuğunu enkaz altından kurtardı.

Otele çığ düştü

Gün boyu depremlerle sarsılan ülkede, Pescara kentinin batısındaki Rigopiano mevkisinde bulunan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'a hava koşulları ve sismik hareketlerinin tetiklemesiyle oluştuğu tahmin edilen çığ düştü.

Haberi Facebook'taki kişisel hesabından duyuran Pescara Valisi Antonio Di Marco, "Ne yazık ki korkunç bir trajedi yaşandı. Öyle görünüyor ki kurbanlar var ama bunu doğrulama ihtiyacı var." mesajını paylaştı.

Deniz seviyesinden bin 200 metre yüksekliğindeki otele dün kayıt yaptıran 20 kişi ve otel çalışanı olduğu belirtildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bu bölgede kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili haber ve makaleler:

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır



Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

Dikkat çeken akademik araştırma: Deprem dindarlaştırıyor

Van'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Mehmet Zeki Duman, deprem ve din ilişkisi üzerine araştırma yaptı.

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http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/dikkat-ceken-akademik-arastirma-deprem-dindarlastiriyor_390549

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

Çok zâhirî musibetler var ki, İlâhî birer ihtar, birer ikazdır.

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

MUSİBETLER BİZE NE SÖYLER?

Umumî musibetlerle ilgili “İlâhî ikaz” yorumları yapıldığında “Kullarını rahmetiyle kucaklayan değil, gazabıyla ceza veren ve bunu yaparken masumları da işin içine katan bir Allah imajı veriliyor” gerekçesiyle karşı çıkanlar, aşağıdaki satırları mutlaka okumalılar.

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

Felâket ve musibetlerin birer İlâhî ikaz veya gazap olduğu inancı, bütün semavî dinlerde mevcut. Kaynağı mukaddes kitaplar. Kullara düşen ise, musibetlerin bu mesajını gecikmeden okuyup, kendilerine çekidüzen vermeleri.

Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi'nin hazırladığı kapsamlı yazının 2. bölümünü okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/dizi/musibetler-birer-ilahi-ihtar-ve-ikazdir_176259