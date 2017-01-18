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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

İtalya depremler ile sallandı

18 Ocak 2017, Çarşamba 19:20
İtalya Ulusal Jeoloji ve Volkanoloji Enstitüsü yetkilisi Alessandro Amato, ülkenin orta kesimindeki depremlerle ilgili, "Fay hattında neler olduğunu tespit etmek için henüz erken. Komşu faylar arasında bir tür sismik salgın olduğu, fayların birbirini etkilediği muhtemel, ama 3 saat içinde 5’in üstünde büyüklükte 4 sismik hareketin olması tarihte yeni bir fenomen." ifadesini kullandı.

Ülkede sabah yerel saatle 10.25’te 5,1, 11.15’te 5,5 ve 11.25’te de 5,4 büyüklüğünde 3 deprem kaydedilirken, yerel saatle 14.34’te 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Depremde ölen ya da yaralanan olmazken, sarsıntılar başkent Roma ve deprem bölgesine komşu illerden de hissedildi. 

İtalya Ulusal Jeoloji ve Volkanoloji Enstitüsü yetkilisi Alessandro Amato İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Fay hattında neler olduğunu tespit etmek için henüz erken. Komşu faylar arasında bir tür sismik salgın olduğu, fayların birbirini etkilediği muhtemeldir, ama 3 saat içinde 5’in üstünde büyüklükte 4 sismik hareketin olması tarihte yeni bir fenomen." değerlendirmesinde bulundu. 

Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio da depremlerin merkez üssünün, geçen yıl 24 Ağustos’ta 300 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Amatrice depreminin yaşandığı yer olduğunu bildirdi. 

Rainews24 haber kanalının haberinde ise deprem bölgesinde yer alan Arquata del Tronto civarında bir süre kendilerinden haber alınamayan 15 çiftçiye ulaşıldığı ve durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Deprem bölgesinin dağlık olması ve yoğun kar yağışının yardım çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.

İlk sarsıntının merkez üssü olan Montereale Beldesi Belediye Başkanı Massimiliano Giorgi, Adnkronos haber ajansına yaptığı açıklamada, "Durum kritik. Hem deprem oldu hem de kar var." ifadesini kullandı.

Bu arada, Roma'da ilk sarsıntıların ardından geçici olarak durdurulan metro seferleri yeniden başlatıldı. 

AA

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