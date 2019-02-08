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İtalya ile Fransa arasındaki ''sarı yelekliler'' krizi büyüyor

08 Şubat 2019, Cuma 16:05
Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Fransa'da sarı yeleklilerle görüşmesine ilişkin, "Bu ülkenin iç meselelerine karışmaktır, buna hakları yok. Lider olması gereken insanların dostça olmayan davranışlarıdır." dedi.

Loiseau, Radio Classique radyosuna İtalya ile yaşadıkları krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Fransa'ya gelerek siyasi bir liderle değil halkı "savaşa" ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "devirmeye" çağıran sarı yeleklilerle görüşmesine tepki gösteren Loiseau, "Bu, ülkenin iç meselelerine karışmaktır, buna hakları yok. Lider olması gereken insanların dostça olmayan davranışlarıdır." diye konuştu.

Loiseau, İtalya ile yaşadıkları krize ilişkin, "Maalesef yaşananlar bizi haklı gösteriyor." dedi.

Bu arada, Di Maio, Le Monde gazetesine verdiği demeçte, sarı yeleklilerin taleplerinin doğrudan vatandaşların ihtiyaçlarını kapsaması ve hiçbir ideolojiye dayanmamasının kendisini etkilediğini ve bu nedenle onlarla görüşmek istediğini belirtti.

2 ülke arasındaki kriz

Fransa, dün İtalyan hükümetinin "birkaç aydır tekrarlanan suçlamaları, temelsiz saldırıları ve çirkin açıklamaları nedeniyle" İtalya'daki büyükelçisini geri çağırdığını duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İtalyanlar çok büyük bir halk ve bizim dostumuz. Onlar tarihine yakışan liderler hak ediyor." demişti. Bunun üzerine İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "İlk önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron'la konuşuruz." şeklinde cevap vermişti.

Luigi Di Maio da Fransız Cumhurbaşkanı'nın sözlerine karşılık, "Macron, benim ve Salvini'nin üst düzeyde olmadığımızı söylüyor. Bunun kararını İtalyan halkına bıraksın." ifadelerini kullanmıştı. Di Maio, ayrıca Fransa'yı sömürgeci bir politika izleyerek Afrika'yı fakirleştirmekle suçlayıp sarı yeleklilere açık destek vermişti.

Diğer yandan Macron da geçen yıl haziran ayında yaptığı bir konuşmada, Di Maio ve lideri olduğu Yıldız Hareketi (M5S) partisini hedef alarak, "Bunları bir cüzzamlı gibi yayılırken görüyorsunuz. Avrupa'nın her yerinde biraz varlar, tekrar ortaya çıkmalarını imkansız olarak gördüğümüz ülkelerde bile." ifadesini kullanmıştı.

AA

Etiketler: fransa, italya, sarı yelekliler
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