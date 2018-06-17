İtalya'nın kabul etmediği göçmenler İspanya'ya ulaştı

Akdeniz'de kurtarılan 629 göçmen, İtalya ve Malta'nın limanlarını kapatmasının ardından, uzun ve zorlu bir yolculuk sonucunda İspanya'nın açtığı Valencia limanına ulaştı.

Göçmenleri kurtaran Aquarius ile kapasitesi yetmediğinden taşımak için desteğe gelen iki İtalyan yardım gemisi, bugün şafakla birlikte Valencia'ya giriş yaptı.

Gemilerdeki göçmenlerin ufukta Valencia gözüktüğünde sevinç gösterileri yaptıkları kameralara yansıdı.

Aralarında çok sayıda çocuk ile hamile kadınların da bulunduğu göçmenlere yardım etmek için limanda sağlık görevlileri ve çevirmenler görev aldı. Kızılhaç'ın 1000 çalışanı da göçmenlere yardımcı olmak için devrede.

İtalya'da kendisine 'değişim hükümeti' diyen popülist-aşırı sağcı koalisyonu, 9 Hazira'da Libya açıklarında kurtarılan göçmenleri ülkeye kabul etmemişti.

Hepsi açlık, susuzluk çekmiş, yorgun haldeki, bazısı hasta durumdaki göçmenler, Akdeniz'de fırtınalı havada 5 günlük yolculukla 1500 km uzaktaki Valencia'ya ulaştırıldı.

İSPANYA'NIN YENİ SOLCU LİDERİ: GÖREVİMİZ

İspanya'daki göçmen karşıtı da olan sağcı hükümeti iki hafta önce meclis oylamasıyla düşürmüş olan Sosyalist Partili Başbakan Pedro Sánchez ''Bu insanlara güvenli liman sağlayarak insani bir felaketi önlemek görevimizdir'' dedi.

Sanchez, gelen göçmenlere bedava sağlık hizmeti sunulmasını ve her iltica başvurusunun tek tek incelenmesini vaat etti.