'İtalya'nın mali kurallarımıza uygun adım atmasını umuyoruz'

Avro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Avro Grubu toplantısı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

AB, tarihinde ilk kez üye ülkelerinden birinin bütçesini reddetti AB Komisyonu'nun İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddettiğini anımsatan Centeno, "İtalya'nın taslak bütçe planı konusunda mali kurallarımıza uygun biçimde adım atmasını umuyoruz." diye konuştu. Centeno, İtalya'nın bütçe taslağı hakkında bugün resmi bir karar almayacaklarına dikkati çekerek, İtalya'nın yakın zamanda yeni bütçe taslağı sunması gerektiğini vurguladı. Toplantıda, Avrupa bankalarına yönelik gerçekleştirilen stres testi sonuçlarının da tartışılacağını belirten Centeno, ortak mevduat garanti sistemi reformunun görüşüleceğini anlattı. AA

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