'İtalya Süper Kupa finali Riyad'da oynanmasın'

İtalya eski Spor Bakanı ve Milletvekili Luca Lotti, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin "İtalyan spor dünyası bu konuda geride duramaz ve durmamalı. İtalya Süper Kupa finalini Riyad'da oynama kararı acilen engellenmeli." dedi.

İtalya eski Spor Bakanı ve Milletvekili Luca Lotti, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "İnanıyorum ki İtalyan spor dünyası bu konuda geride duramaz ve durmamalı. İtalya Süper Kupa finalini Riyad’da oynama kararı acilen engellenmeli." çağrısında bulundu. Bir önceki Demokrat Parti (PD) hükümetinde spor bakanlığı görevini yürüten Lotti, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu. Lotti, "Uluslararası sivil toplum tüm seviyelerde sesini duyurmalı. İnanıyorum ki İtalyan spor dünyası da bu konuda geride duramaz ve durmamalı. İtalya Süper Kupa finalini Riyad'da oynama kararı acilen engellenmeli." ifadelerini kullandı. Futbol karşılaşmasının yeri konusunda ekonomik çıkarlar olmasının anlaşılabileceğini kaydeden Lotti, ancak Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaşanan olaya sessizlikle göz yumulamayacağını vurguladı. Lotti, "Parlamentonun bir üyesi, eski Spor Bakanı ve bir İtalyan vatandaşı olarak Futbol Ligi'ne Juventus-Milan maçının Suudi Arabistan'da oynanması kararını gözden geçirmesi çağrısında bulunuyorum. Hükümeti de İtalyan futbolunun 'değerler ve haklarını' savunarak bunu önlemek için elinden gelen tüm çabayı göstermeye davet ediyorum." çağrısında bulundu. Juventus ve Milan’ın İtalya Süper Kupa 2018 finali karşılaşmasının Ocak 2019'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da yapılması kararlaştırılmıştı. AA

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