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19 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İtalya ve AB arasında yaşanan bütçe sorunu çözüldü

19 Aralık 2018, Çarşamba 15:50
İtalya'nın 2019 yılı bütçesi konusunda AB ile yaşadığı anlaşmazlık son buldu

Avrupa Birliği (AB) ile İtalya arasında 2019 yılı bütçesine ilişkin yaşanan anlaşmazlık sona erdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, İtalya ile 2019 bütçesine ilişkin yaşanan anlaşmazlığın giderildiğini söyledi.

AB'den İtalya'ya ret

Dombrovskis, "İtalya ile 2019 bütçesine yönelik son haftalarda gerçekleştirilen yoğun müzakereler çözümle sonuçlandı." ifadesini kullandı.

İtalya'nın AB Komisyonu'na sunduğu yeni bütçesinin, birlik tarafından başlatılan bütçe disiplin sürecine son verdiğine dikkati çeken Dombrovskis, "Bugün sağlanan anlaşma mükemmel olmamakla birlikte söz konusu tedbirlerin tam olarak uygulanması koşuluyla aşırı açık prosedürünü sona erdiriyor." değerlendirmesinde bulundu

Dombrovskis, İtalya'nın dengeli ekonomi ve bütçe politikaları izleyerek finansal koşullarını düzeltebileceğini sözlerine ekledi.

İtalyan hükümeti, AB ile krize yol açan 2019 bütçesiyle ilgili yürütülen müzakerelerde bütçe açığını yüzde 2,4'ten yüzde 2,04'e indiren yeni bir teklif sunmuştu.

AA

Etiketler: AB, İtalya, bütçe anlaşması
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