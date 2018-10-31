İtalyan hükümeti 3 çocuk teşviki için düğmeye bastı

İtalya'da doğum oranlarının gittikçe azalması üzerine hükümet 3 çocuk yapmayı teşvik için bir plan hazırladı. 2019 yılı bütçe tasarısına eklenen bir maddeyle, üçüncü çocuğunu doğuran ailelere tarım arazisi ve faizsiz ev kredisi verilmesi gündemde.

İtalyan basınındaki haberlere göre tasarı onaylanırsa, 2019, 2020 ve 2021 yılları içinde 3. çocuğunu yapacak ailelere 20 yıllığına tarım arazisi verilecek. Bu ailelere, araziye yakın bir yerde ilk evlerini satın almaları için de 200 bin Euro'ya kadar faizsiz ev kredisi verilecek

Plana, devlete ait arazilerin yanı sıra, sanayileşme ve refah oranı kuzey bölgelere göre daha düşük olan Güney İtalya'daki terk edilmiş ya da ekili olmayan araziler de dahil edilecek.

Teşvik planı, "demografik büyümeyi ve tarımsal alanların sosyo-ekonomik kalkınmasını desteklemek" amacıyla hazırlandı.

İtalya ve İspanya doğum oranı en düşük AB ülkeleri

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, kadın başına düşen 1,34 çocuk oranıyla İtalya halen İspanya ile birlikte doğum oranı en düşük AB ülkesi. AB genelinde doğum oranı ortalaması ise 1,60.