İYİ Parti'den Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak teklifi

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Nuri Okutan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da katıldığı toplantıda, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ikinci turda ittifak önerisi getirdi.

TÜSES (Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı) ve Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bir Arada Yaşamanın ve Barışın İmkanlarını Aramak Ortadoğu Konferansı’ bugün başladı.

'TÜRKİYE ÖNCE KENDİNİ KURTARMALI'

Gazete Duvar'dan Barış Avşar'ın haberine göre, konferansta bir konuşma yapan İYİ Parti yöneticisi Nuri Okutan, güvenliğin sadece polisiye tedbirlerle sağlanamayacağını ve ülkede yaşayan hiç kimsenin “Bunlar” denilerek dışlanamayacağını belirtti. “Hamasetle uğraşmak yerine gerçekleri görmeliyiz” diyen Okutan “Bizim anlayışımıza göre Türkiye önce kendisini kurtarmalı, sonra başkalarına yardım etmeye çalışmalı” görüşünü dile getirdi.

EN ÇOK OYU ALANIN ETRAFINDA BİRLEŞİLMESİ ÖNERİSİ

İçte ve dışta barışın sağlanamamasının kaynağı olarak gösterdiği AK Parti iktidarının demokratik yollarla değişmesi için cumhurbaşkanlığı seçimini işaret eden Okutan “Meral Akşener aday olmasa, anketlere göre Erdoğan ilk turda bu seçimi alacak. Bizim önerimiz her partinin kendi adayı ile seçime girmesi ve ikinci turda en çok oyu alan muhalefet adayı etrafında birleşilmesi” dedi.

KUDÜS TOPLANTISI

16 Nisan referandumunda 'Hayır' oyu veren partiler CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve HDP'nin ilk defa bir araya gelmesi, partilerin 2019'daki seçim için ittifak görüşmelerinin başlayabileceği yorumlarına neden olmuştu.