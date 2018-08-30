İzzetbegovic Filistin’de

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Ürdün Kraliyetine ait özel bir helikopterle geldiği işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah şehrinde bulunan Filistin eski Devlet Başkanı Yasir Arafat’ın kabrini ziyaret etti.

İzzetbegovic daha sonra, Ramallah kentinde bulunan Filistin Devlet Başkanlığı Sarayı’nda düzenlenen resmi törenle karşılandı. Törende Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinli yetkililer, Müslüman ve Hıristiyan din adamları hazır bulundu. Boşnak liderin ayrıca akşam namazında işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmesi bekleniyor. AA

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