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27 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Jagland'dan AİHM kararı savunması

26 Haziran 2017, Pazartesi 21:22
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası görevden uzaklaştırılanların durumuna dair sorularla karşılaştıklarını belirterek, "Bu kişilerin daha önce herhangi bir şekilde yargı denetimine başvurması mümkün değildi. Türk makamlarıyla bunu ele aldık ve komisyon kuruldu. Türk yönetimiyle daha yakın ve birlikte çalışmayı sürdürmeliyiz. Bunu Avrupa Birliği ile birlikte yapmalıyız." dedi.

Fransa'nın Strazburg kentinde başlayan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Yaz Dönemi Genel Kurulu'nda parlamenterlerin sorularını yanıtlayan Jagland, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Jagland, AKPM'nin Hollandalı üyesi Tineke Strik'in bir sorusu üzerine, Türkiye'de darbe girişimi sonrası görevden uzaklaştırılanların durumuna dair sorularla karşılaştıklarını ifade ederek, "Bu kişilerin daha önce herhangi bir şekilde yargı denetimine başvurması mümkün değildi. Birinci aşamada araştırma komisyonu kurulmasının önemi vardı. Türk makamlarıyla bunu ele aldık ve komisyon kuruldu. Türk yönetimiyle daha yakın ve birlikte çalışmayı sürdürmeliyiz. Bunu Avrupa Birliği ile birlikte yapmalıyız." diye konuştu.

Başka bir soru üzerine, Jagland yargılamalar hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) son kararını hatırlatarak, "Mahkeme zaten iç hukuku göstermişti. İç hukuk yolunun olması zaman kazanmak adına önemli ve komisyon çalışmaya başlıyor." ifadesini kullandı.

Uzun süren tutuklulukla ilgili şikayetler ve gazeteciler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Jagland, bu başvuruların öncelikli ele alınacağına ilişkin daha önce açıklamalar yapıldığını aktardı.

Thorbjorn Jagland, "Usule uygun hareket etmemiz gerekiyor. Hukukun üstünlüğüne riayet etmeliyiz. AİHM'nin bir yöntemi var ve bu böyle." dedi.

AA

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