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4 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Japon Büyükelçi: Türkiye ve Japonya iki devlet tek yürektir

03 Temmuz 2018, Salı 22:33
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima, "Japonya'nın Ankara Büyükelçisi olarak kendimi ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da gelişmesine adamaya devam edeceğim. Türkiye ve Japonya iki devlet tek yürektir." dedi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye ve Japonya'nın iki devlet ancak tek yürek olduğunu belirterek, "Japonya'nın Ankara Büyükelçisi olarak kendimi ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da gelişmesine adamaya devam edeceğim." dedi.

Büyükelçi Miyajima'nın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir resepsiyon verildi.

Resepsiyona, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, Dışişleri Güney Asya Genel Müdürü Fazlı Çorman'ın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Türkiye'deki görevine yaklaşık bir yıl önce başlayan Büyükelçi Miyajima, buradaki konuşmasının bir bölümünü Türkçe diğer bölümünü ise İngilizce yaptı. Miyajima, Türkiye'nin FIFA Dünya Kupası'nda Japonya milli takımına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Miyajima, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin 64. kuruluş yıl dönümünün kutlandığına değinerek, son yıllarda dost ve müttefik ülkeler, uluslararası kuruluşlarla iş birliğini genişlettiğine işaret etti.

Savunma kuvvetlerinin Türk Deniz Kuvvetleri ile de faaliyetlerde bulunduğunu anlatan Miyajima, Osmanlı Donanması'na bağlı Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya kıyılarında batması ve mürettabatın bir kısmının bölge halkı tarafından kurtarılmasının iki ülke arasındaki uzun süreli dostluk ilişkilerinin temelini oluşturduğunu belirtti.

"Türkiye ve Japonya birçok konuda ortak idealleri paylaşıyor"

Türkiye- Japonya ilişkilerinin, iki ülke liderleri arasındaki derin dostluk nedeniyle son yıllarda daha da geliştiğini vurgulayan Büyükelçi Miyajima ''Ben de Japonya'nın Ankara Büyükelçisi olarak kendimi ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk ve iş birliğinin daha da gelişmesine adamaya devam edeceğim. Türkiye ve Japonya iki devlet tek yürektir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkan Vekili Aydın da konuşmasında Büyükelçi Miyajima'nın 10 aydır ülkede olmasına rağmen Türkçeyi neredeyse söktüğüne işaret etti ve FIFA Dünya Kupası'nda da Japonya milli takımına gönülden destek verdiğini bildirdi.

Aydın, "Ülkelerimiz arasındaki coğrafi mesafe, devletlerimiz ve halklarımız arasındaki güçlü dostluk bağlarının kurulmasına engel olamamıştır. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, gönüller Japonya ile o kadar yakınlaşmıştır." yorumunu yaptı.

Türkiye ve Japonya'nın birçok konuda ortak ve idealleri paylaştığını belirten Aydın, "Çeşitli uluslararası sorunlara benzer bakış açılarıyla yaklaşan Türkiye ve Japonya arasındaki mükemmel ilişkileri 2013 yılında stratejik ortaklık seviyesine taşıdık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetlilere Japon mutfağından lezzetler ikram edildi.

Japonya Savunma Ajansı ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, Öz Savunma Kuvvetleri Kanunu'nun 1 Temmuz 1954'te yürürlüğe girmesiyle kuruldu. Ajans, daha sonra 9 Ocak 2007'de Japonya Savunma Bakanlığı adını aldı.

AA

Etiketler: türkiye, japonya
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