Japon hacıdan örnek davranış

Kutsal topraklar, Kurban Bayramı ile birlikte Hac ibadetinin heyecanına sahne olurken Mina’dan kameralara yansıyan bir görüntü duygulandırdı. Japon hacı kaldıkları alanı temizleyerek örnek bir davranış gösterdi.

Sosyal medya onu konuşuyor

Olay şöyle gerçekleşiyor: Japonya uyruklu olduğu bildirilen bir hacı adayı, Müzdelife’den Mina’ya doğru yola çıkmadan kaldıkları alanın çöplerle dolu halini fark ediyor. Herkes ayrıldıktan sonra bir çöp poşeti alarak halıların üzerindeki çöpleri toplamaya başlıyor.O sırada Japon hacının bulunduğu Malezyalı grup da destek vermeye başlıyor. Ve alan çöplerden temizleniyor. Hac ibadetini yerine getiren Japon vatandaşın güzel eylemi sosyal medya aracılığıyla büyük yankı uyandırırken sosyal medya kullanıcıları Japon hacıya dair övgü dolu sözler sarf etti.

Sokaklarında Çöp Kutusu Yok

İlginç ama Japonya’da sokaklarda çöp kutusu bulunmamakta. Ancak sokaklarda yere çöp atmanın cezası el yakıyor. Ülkede yere çöp atmanın 67 bin Euro cezası var.