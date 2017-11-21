Japonya'da ABD askerlerine içki yasağı

Japonya'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından Okinawa'da görevli ABD askeri personeline içki yasağı getirildi.

Japonya'da ABD askerlerinin konuşlandığı Okinawa'nın güneyinde 21 yaşındaki deniz piyadesi Nicholas James-McLean'in alkollü kullandığı araçla 61 yaşındaki Hidemasa Taira'nın ölümüne sebebiyet vermesi üzerine ABD ordusundan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Japonya genelinde ABD askeri personelinin alkollü içecek satın alması ve tüketmesinin yasaklandığı, Okinawa'dakilere ikinci bir emre kadar üslerinden ayrılmama yasağı getirildiği belirtildi. Kullandığı kamyonla Taira'nın aracına çarpan deniz piyadesi James-McLean dün gözaltına alınmıştı. Yapılan testler, kazada hafif yaralanan deniz piyadesinin yasal limitin üç kat üzerinde alkol aldığını göstermişti. Kazanın, yaklaşık 25 bin Amerikalı askerin görev yaptığı Okinawa'da ABD'nin varlığına karşı muhalefeti körükleyebileceği ifade ediliyordu. AA

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